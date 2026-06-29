غداً أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي

تنطلق غداً في تمام الساعة 5:34 صباحاً، من إمارة الفجيرة، أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحاً.

ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي، إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة، تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة.

بدء التشغيل

ويأتي بدء تشغيل خدمات قطار الركاب، بعد أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، والذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب، ضمن «مشاريع الخمسين» في عام 2021.

ويعكس إنجاز المشروع قبل موعده، قدرات لوجستية عالية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى بوتيرة متسارعة، وتحويل الرؤى طويلة المدى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وخلق فرص جديدة للأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.

إقبال

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت قطارات الاتحاد إقبالاً واسعاً على حجوزات تذاكر قطار الركاب، عبر التطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر.

حيث بلغ عدد الركاب الذين حجزوا تذاكرهم في خلال يومين فقط، منذ فتح باب الحجوزات، 5000 راكب، ليتصدر تطبيق «قطارات الاتحاد» الرقمي المركز الأول ضمن التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً في دولة الإمارات.

ويعكس هذا الإقبال اهتماماً واسعاً من الجمهور بخدمات قطار الركاب، وذلك قبل بدء التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة، في 30 يونيو 2026، تمهيداً لمرحلة جديدة في مسيرة النقل بالسكك الحديدية في دولة الإمارات.

رؤية

وفي أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات عن رؤيتها بشأن إطلاق مشروع قطار الركاب، ضمن «مشاريع الخمسين»، انتقل المشروع من كونه الرؤية إلى واقع ملموس.

وأصبح بإمكان الركاب اليوم التخطيط لرحلاتهم على متن القطار، وحجزها وإدارتها بشكل مسبق وسلس، يضمن لهم مستويات عالية من الراحة والمرونة.

بعد تشغيل الخدمات غداً الثلاثاء (30 يونيو 2026)، ستشهد مسارات قطار الركاب توسعاً، لتشمل المسار الرئيس أبوظبي – دبي- الذيد- الفجيرة، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، يليه افتتاح محطات منطقة الظفرة، اعتباراً من 30 ديسمبر 2026، ليستكمل قطار الركاب مساره بمحطة الشارقة في 30 مارس 2027.

ولضمان توفير تجربة تنقل مريحة وبتكلفة مناسبة، حيث يضم الأسطول 13 قطاراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد، بينما تبدأ الأسعار التمهيدية للتذاكر على مسار أبوظبي – الفجيرة من 55 درهماً في الدرجة المريحة، و120 درهماً في الدرجة المميزة، مع إتاحة فئات متعددة من التذاكر، توفر مستويات مختلفة من المرونة، بما يتيح لكل راكب اختيار ما يناسب احتياجاته.

وستتولى تشغيل خدمات قطار الركاب، شركة «قطارات الاتحاد لخدمات الركاب»، الشركة المشتركة بين «قطارات الاتحاد» و«كيوليس»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات نقل الركاب، بما يجمع بين الخبرات العالمية الواسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية.

والكفاءات الوطنية في إدارة قطاع النقل، لخلق نموذج تشغيلي استثنائي، يرتقي بجودة الخدمات، ويعزز تجربة المسافرين، وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تتميز محطات قطار الركاب بخدمات الضيافة، من خلال المقاهي والمطاعم ومحلات التجزئة وعلامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى خيارات الطعام على متن القطار، لتوفير تجربة تنقل متكاملة، تجمع بين الراحة وتلبية تطلعات جميع الركاب، من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين، بأعلى معايير الجودة والتميز في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

منظومة وطنية

ويعكس البرنامج الوطني للسكك الحديدية، رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل وطنية متكاملة، تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال ثلاثة مشاريع رئيسة، تشمل نقل البضائع، وخدمات قطار الركاب، والخدمات المتكاملة للنقل.

حيث تواصل قطارات الاتحاد، بالتعاون مع شركائها في قطاع التنقل، تطوير منظومة تنقل تعتمد على التكامل بين مختلف وسائل النقل، بما يعزز تنافسية الدولة في المجال اللوجستي والاقتصادي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وربط الأسواق المحلية والإقليمية، بالاعتماد على وسائل نقل مستدامة، تماشياً مع أهداف مبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

13

قطاراً بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد

55

درهماً تذكرة الدرجة المريحة و120 درهماً في المميزة

افتتاح محطات منطقة الظفرة اعتباراً من 30 ديسمبر 2026

القطار يستكمل مساره بمحطة الشارقة في 30 مارس 2027