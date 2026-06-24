1165 مستفيداً من برنامج«جودة الحياة 360» بالفجيرة

نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 5 مبادرات نوعية ضمن برنامج «جودة الحياة 360»، استهدفت 1165 مستفيداً بشكل مباشر خلال النصف الأول من عام 2026، شملت العمال والموظفين وأسرهم والأطفال، في تأكيد عملي على التزام المؤسسة بتعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة عمل إنسانية ومتكاملة.

وأوضح المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة أن البرنامج، الذي أطلق تزامناً مع «عام الأسرة 2026»، يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تضع الإنسان في محور التنمية، من خلال مبادرات تستهدف الرفاه الوظيفي والصحي والاجتماعي، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي والاستدامة.

موضحاً أن المبادرات المنفذة شملت مبادرة «المير الرمضاني»، التي شكلت إحدى أبرز المبادرات الإنسانية، حيث جرى توزيع صناديق غذائية متكاملة على أكثر من 750 عاملاً، بما عزز قيم التكافل الاجتماعي ودعم العمال وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك، وأسهم في توفير مظلة دعم معيشية خلال فترة موسمية ذات خصوصية.

كما نفذت المؤسسة مبادرة «مواردنا فن ومعرفة»، التي استهدفت موظفات المؤسسة وأطفالهن، حيث شارك 25 موظفاً و30 طفلاً في أنشطة تفاعلية وتوعوية، جمعت بين التعليم والإبداع، وأسهمت في تعريف الأطفال بالموارد الطبيعية لإمارة الفجيرة بأسلوب مبتكر يدعم الروابط الأسرية ويعزز الوعي المجتمعي.

وقال قاسم: «أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً بتقدير جهود العمال عبر مبادرة «عمالنا شركاؤنا»، التي تضمنت تنظيم رحلة ترفيهية لـ30 عاملاً، شملت مسابقات وأنشطة تفاعلية وجوائز تحفيزية، أسهمت في رفع الروح المعنوية وتعزيز بيئة العمل الإيجابية القائمة على التقدير والشراكة».

وأضاف: «في جانب الصحة والسلامة المهنية، نفذت المؤسسة مبادرة توزيع مستلزمات الوقاية من حرارة الصيف، والتي استهدفت 320 عاملاً في المناطق التعدينية، عبر توفير أدوات السلامة مثل القبعات والمراوح اليدوية وحافظات المياه المبردة، بما يعزز الوقاية من الإجهاد الحراري ويوفر بيئة عمل أكثر أماناً خلال موسم الصيف».

وعلى الصعيد الاجتماعي، لفت إلى أن المؤسسة نظمت مبادرة زيارة حجاج بيت الله الحرام من أهالي الموظفين، حيث شملت 10 حجاج، في بادرة إنسانية تعكس حرص المؤسسة على تعزيز الروابط الأسرية ومشاركة الموظفين مناسباتهم الدينية والاجتماعية، بما يعزز التلاحم المجتمعي.

وأكد المهندس علي قاسم أن البرنامج سيستمر حتى نهاية عام الأسرة 2026، مع التوسع في تنفيذ مبادرات نوعية جديدة ومبتكرة، تسهم في ترسيخ مفهوم جودة الحياة الشاملة، وتدعم توجهات إمارة الفجيرة في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً، قائم على الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.