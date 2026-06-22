5.3 ملايين معاملة هوية وإقامة في الربع الأول

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إنجاز أكثر من 5.3 ملايين معاملة مرتبطة ببطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين، وإصدار وتجديد إقامات المقيمين، خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس كفاءة المنظومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة لتقديم خدماتها، وسرعة إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين، عبر قنواتها الإلكترونية الذكية.

وأظهرت بيانات الهيئة، التي تغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026، إصدار 349 ألفاً و892 بطاقة هوية جديدة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات التسجيل وإصدار بطاقات الهوية، إلى جانب تجديد مليون و347 ألفاً و322 بطاقة هوية.وفي ما يتعلق بخدمات الإقامة للمقيمين بالدولة.

فقد أنجزت الهيئة إصدار مليون و74 ألفاً و109 تصاريح إقامة جديدة للمقيمين، في حين جددت 792 ألفاً و115 تصريح إقامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يعكس حجم الحركة المرتبطة بسوق العمل والإقامة في الدولة، واستمرار النمو في الطلب على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وتبرز هذه الأرقام حجم العمليات التي تديرها الهيئة يومياً، في ظل اعتمادها على منظومة إلكترونية متطورة، تتيح للمتعاملين إنجاز مختلف الإجراءات بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وشهد شهر يناير إصدار 138 ألفاً و673 بطاقة هوية جديدة، و444 ألفاً و999 عملية تجديد لبطاقة هوية، وإصدار 396 ألفاً و348 تصريح إقامة، بجانب تجديد 282 ألفاً و679 إقامة، في الوقت الذي سجل فيه شهر فبراير تجديد 414 ألفاً و164 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 120 ألفاً و150 بطاقة جديدة، فضلاً عن إصدار 366 ألفاً و348 تصريح إقامة، وإنجاز 261 ألفاً و434 معاملة تجديد إقامة. وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

فقد وصل إجمالي عدد بطاقة الهوية التي تم تجديدها خلال شهر مارس إلى 388 ألفاً و159 بطاقة، كما تم إصدار 91 ألفاً و69 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 311 ألفاً و413 تصريح إقامة، وتجديد 248 ألفاً و2 إقامة للمقيمين.