تقرير لـ«الوطني» يوصي بمضاعفة البحوث المتعلقة بتعزيز معدل الإنجاب

أشار تقرير صادر عن لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة وجود سياسات استقطاب وتطوير الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب، واستراتيجية وطنية لتعزيز معدل الإنجاب في الدولة.

ولفت تقرير التحديات الذي أصدره المجلس خلال مناقشته مؤخراً موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، إلى أهمية تشديد الرقابة والتفتيش على مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.

وتطرق إلى زيادة عدد مراكز الإخصاب الحكومية على المستوى المحلي، وارتفاع تكاليف العلاج.

وأكد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية مضاعفة البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، فضلاً عن البرامج التثقيفية والتوعوية الخاصة بالموضوع.

وأشار التقرير إلى شمولية التشريعات المنظمة للجوانب الصحية المتعلقة بالإنجاب والمساعدة الطبية، سواء المرتبطة بالجوانب الفنية أو المهنية أو الرقابية.