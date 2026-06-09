بلدية الفجيرة تطلق خدمة لإنجاز المعاملات عن بُعد

أطلقت بلدية الفجيرة خدمة «تواصل» المرئية عبر منصة «زوم»، التي تتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع فرق إسعاد المتعاملين، والاستفسار عن معاملاتهم ومتابعتها بشكل فوري، دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية تواصل تعزيز قنواتها الرقمية الذكية من خلال هذه الخدمة، التي تتيح متابعة الطلبات خطوة بخطوة والتفاعل المباشر مع الفرق المختصة خلال أوقات محددة.

وأوضح أن الخدمة تشمل مركز إسعاد المتعاملين الرئيس، إلى جانب إدارات الأراضي والأملاك، والشؤون الهندسية والتخطيط، وقسم التراخيص التجارية، ضمن جداول زمنية مرنة من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً، بما يغطي مختلف المعاملات.

وأشار إلى أن «تواصل» تأتي ضمن برنامج «سمارت فجيرة» لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات، كما تمثل امتداداً لمنظومة رقمية متكاملة تتيح إنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان.