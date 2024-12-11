محمد بن راشد: 2024 عام خير بقيادة أفضل رئيس.. وقادمنا أجمل في 2025

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام 2024 كان عام خير وبركة وتفوق على أفضل شعب، بقيادة أفضل رئيس، بجهد أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ، مبشراً سموه بأن القادم أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025.

وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الأخير لعام 2024، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وأعلن سموه أن حصاد الإمارات التنافسي في 2024 للدولة جاء في أفضل نتيجة، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد، والبنية التحتية، والبنية الرقمية، وحركة المواهب، والاستثمار الأجنبي، والأنظمة المالية، ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024 في قصر الوطن.. عام خير وبركة.. وعام تفوق وازدهار واستقرار.. وعام نمو اقتصادي غير مسبوق … استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية.. ونموها المتسارع.. واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية.. وجاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة.. حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً.. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد.. والبنية التحتية.. والبنية الرقمية.. وحركة المواهب.. والاستثمار الأجنبي.. والأنظمة المالية.. ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها … عام خير على أفضل شعب.. عام خير بقيادة أفضل رئيس.. عام خير بجهود أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ … وقادمنا أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025".

وأضاف سموه: "واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد والنائب الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. ويضم سبع أعضاء من معالي الوزراء.. ولجان تنفيذية وتخصصية ولجان قطاعية للتعليم العالي والتعليم الخاص والقطاع الاجتماعي.. تمنياتنا لهم بالتوفيق في إدارة هذا الملف الوطني المهم الذي شهد تغييرات كبيرة خلال الفترة السابقة.. نتفاءل بهم.. ونتوقع منهم الكثير.. ويستحق مجتمع الإمارات وأُسره وأبنائه الأفضل دائماً بإذن الله" .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وضمن اجتماعنا اليوم في مجلس الوزراء اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة علياء المزروعي .. وتم تخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال … بلادنا مبروكة .. وخيرها عميم وعظيم .. وحركتها الاقتصادية ينتفع بها القاصي والداني .. ونريد لشبابنا أن ينتفعوا بهذا الحراك الاقتصادي الهائل .. ويفهموا أسس التفوق فيه .. ويستغلوا الفرص العظيمة التي يتيحها .. ويقودوا هذا الحراك لآفاق أكبر وأوسع".

وأضاف سموه: "اعتمدنا ضمن اجتماع مجلس الوزراء اليوم إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية .. سنكرم فرق العمل والأفراد والجهات الاتحادية التي تقدم مشاريع لاختصار الإجراءات الحكومية .. وتوفير الموارد المالية .. وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات والأفراد .. سنكرم ونحتفي بمن يسهل المعاملات .. ويبسط الإجراءات .. ويختصر الخطوات .. ويوفر على الناس الجهد والوقت في معاملاتهم الحكومية . سنشكر المبدعين .. ونحتفي بالمجتهدين والمتفانين في خدمة الناس من موظفي الحكومة الذين يواصلون الليل بالنهار لتوفير الموارد وخدمة الجمهور وترسيخ تنافسية الدولة" .

وتابع سموه: "اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة .. والتي ستركز على وضع خطط للحفاظ على الأهمية الثقافية والوطنية والتاريخية للمنشآت والمباني العمرانية التي أصبحت تشكل هوية الدولة المعمارية … وتم اعتماد 130 موقعاً ومبنى حالياً … سترتفع لألف موقع خلال السنوات القادمة … المباني العمرانية المميزة هي إرث وطني لا بد من صونه وترسيخ استدامته للأجيال القادمة".