500 خبير يبحثون دور التغذية السريرية بتسريع تعافي المرضى

أكد مشاركون في الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026، الذي انطلق في دبي، أهمية دمج التغذية السريرية في مراحل مبكرة من رحلة المريض، بدلاً من التعامل معها كخيار لاحق عند ظهور المضاعفات.

لافتين إلى دورها المباشر في تسريع التعافي، وتقليل المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، وخفض الأعباء الصحية على المدى الطويل، وأكدوا أهمية إدارة الوزن خلال تلقي علاجات السمنة والسكري.

وأكد خبراء مشاركون أن التدخل الغذائي المبكر والمبني على الأدلة العلمية يسهم في الحد من المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية، وتقليل مدة البقاء في المستشفيات، وتحسين قدرة المرضى على تحمل العلاج، خصوصاً في الحالات التي تتطلب علاجاً طويل الأمد أو رعاية متعددة التخصصات، وقالوا إن الاستثمار في برامج التغذية العلاجية المتخصصة، وتوسيع الأبحاث السريرية، وتعزيز دور اختصاصي التغذية ضمن الفرق الطبية، يمثل ركناً أساسياً في تطوير الرعاية الصحية الحديثة.

واستقطب المؤتمر 500 متخصص من أكثر من 15 دولة، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً، وأكثر من 20 شركة، ضمن 17 جلسة علمية متخصصة، ناقشت أحدث الأبحاث والتطبيقات العملية في مجالات التغذية الوريدية والأنبوبية، وتغذية مرضى العناية المركزة، والأطفال وحديثي الولادة، ومرضى السرطان والكلى، إلى جانب السمنة والسكري والعلاجات الحديثة.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، خلال افتتاح المؤتمر، الأهمية المتزايدة للتغذية السريرية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، مشيدة بالمكانة التي تواصل دبي ودولة الإمارات ترسيخها كوجهة رائدة لتبادل المعرفة العلمية، والابتكار الصحي، والتعاون الطبي الدولي.

وقالت الدكتورة وفاء حلمي عايش، رئيسة مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط، ورئيسة شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية، ونائب رئيس الجمعية العربية لتغذية الأطفال السريرية إن المؤتمر يقدم هذا العام برنامجاً علمياً متكاملاً يجمع بين أحدث الأدلة العلمية والتطبيقات السريرية العملية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز القضايا والتطورات الحديثة في التغذية السريرية.

واستعرض باحثون من جامعة الشارقة والمستشفى الجامعي بالشارقة، بالتعاون مع مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة، دراسة تناولت السمنة وزيادة الوزن باعتبارهما من أبرز التحديات الصحية عالمياً، نظراً لارتباطهما بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.