13 ألفاً من كبار المواطنين والمتقاعدين يستفيدون من خدمات «ذخر»

أفادت هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن عدد الحاصلين على بطاقة «ذخر» تجاوز الـ13 ألفاً من كبار المواطنين والمتقاعدين، مؤكدة أن هذه القاعدة تشكل مرجعاً مهماً لتطوير الخدمات والمبادرات الموجهة لهم، وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة ضمن منظومة خدمات وبرامج وورش توعوية، تستهدف تعزيز جودة حياتهم، ودعم مشاركتهم المجتمعية، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات الحياة اليومية بصورة سلسة.

جاء ذلك على هامش ورشة توعوية نظمتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في نادي «ذخر» بالخوانيج حول «منظومة السلامة الغذائية»، ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية والتمكينية الموجهة إلى كبار المواطنين والمتقاعدين.

وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن تعزيز الوعي بالسلامة الغذائية يشكل أحد المحاور المهمة في دعم جودة الحياة والصحة العامة لكبار المواطنين والمتقاعدين، لما له من دور مباشر في الوقاية من المخاطر الصحية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات غذائية سليمة وآمنة.

وأكدت أن نادي «ذخر» يمثل منصة مجتمعية متكاملة لتقديم المبادرات والورش المتخصصة، التي تلبي احتياجات كبار المواطنين والمتقاعدين، وتسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال برامج متنوعة، تجمع بين التوعية والتعلم والتفاعل الاجتماعي.

وأضافت أن الورشة سلطت الضوء على أهمية التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، واتباع الممارسات السليمة في التعامل مع الأغذية، إلى جانب تعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على الصحة العامة.

وقال مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن الفعاليات والبرامج التي تنظمها الهيئة في أندية «ذخر» تُبنى على جلسات تشاركية مباشرة مع كبار المواطنين والمتقاعدين الأعضاء في هذه الأندية، بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم أنشطة تستجيب لهذه الاحتياجات بصورة عملية.

موضحاً أن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية في إمارة دبي، إلى جانب الوزارات والجهات الاتحادية، لتنظيم ورش توعوية وبرامج متخصصة، تسهم في رفع مستوى الوعي لدى فئة كبار المواطنين والمتقاعدين.

وأشار إلى أن أندية «ذخر» تمثل مساحة اجتماعية وحيوية لكبار المواطنين والمتقاعدين، تتيح لهم ممارسة الرياضة، والمشاركة في الورش التوعوية، إلى جانب تبادل الخبرات وطرح الأفكار والاقتراحات.

خطة توسعية

وأضاف أن هذه الأندية تأتي أيضاً في إطار رد الجميل لفئة قدمت سنوات طويلة من العطاء للوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر إلى كبار المواطنين والمتقاعدين ليس فقط كونهم فئة مستفيدة من الخدمات، بل كونهم أصحاب خبرة وتجربة وقيمة مجتمعية، يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، موضحاً أن لدى الهيئة خطة توسعية مستقبلية لزيادة عدد أندية «ذخر»، بما يغطي معظم مناطق إمارة دبي.

وأضاف أن الهيئة تعتمد على الجلسات التشاركية لمعرفة الاحتياجات الفعلية للأعضاء، موضحاً أن من بين الملاحظات التي تلقتها الهيئة رغبة بعض كبار المواطنين في توفير مسابح لممارسة السباحة.

وقال، إن الهيئة تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم بلدية دبي، لإتاحة الاستفادة من الشواطئ أو المسابح الداخلية التابعة للبلدية، بما يلبي هذه الاحتياجات، ويشجع الأعضاء على الخروج من المنزل، وممارسة أنشطة صحية واجتماعية.