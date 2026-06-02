الأرصاد»: 34.6 درجة مئوية متوسط حرارة يونيو

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن معدل درجات الحرارة المتوقعة لشهر يونيو الجاري سيكون حول المعدل العام، بمتوسط يصل إلى 34.6 درجة مئوية على مستوى الدولة.

وأوضح المركز أن التوقعات تشير أيضاً إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل من المعدل العام بواقع 2.8 ملم، مع انخفاض طفيف في معدلات الرطوبة النسبية مقارنة بشهر مايو، حيث تصل الرطوبة العظمى إلى نحو 70%، ما يؤدي إلى تراجع فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف.

وبيّن المركز أن الدولة تتأثر خلال شهر يونيو برياح جنوبية شرقية في ساعات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية خلال النهار، في إطار تأثير نسيم البر والبحر، مع احتمالية نشاط رياح شمالية غربية في بعض الأيام تكون مثيرة للغبار.

وفيما يتعلق بالسجلات المناخية التاريخية، أشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة في شهر يونيو كانت عام 2010 بمنطقة الياسات بلغت 52 درجة مئوية، في حين سجل عام 2004 أدنى درجة حرارة لشهر يونيو بواقع 14.1 درجة مئوية في منطقة ركنة.

كما سجل شهر يونيو 2007 أعلى كمية أمطار بواقع 44 ملم في منطقة وتيّد، في حين شهد عام 2021 أعلى تكرار لظاهرة الضباب بواقع 12 يوماً من الضباب الكثيف و6 أيام من الضباب الخفيف.

وفيما يتعلق بالغبار، سجل عام 2008 في منطقة مطار زايد الدولي تكراراً لظواهر الغبار بلغ 10 مرات خلال شهر يونيو، في حين رُصدت أعلى سرعة رياح في يونيو 2010 في منطقة جبل مبرح وبلغت 125.2 كم/ساعة.

وأشار المركز أيضاً إلى أن أعلى معدل للإشعاع الشمسي اليومي سُجل في عام 2019 في دبي بواقع 10588 واط/متر مربع، في حين سجل عام 2007 أدنى معدل للإشعاع الشمسي بواقع 2134 واط/متر مربع في منطقة أم غافة.