تمديد التقديم لـ «تمكين النفع العام» حتى 20 الجاري

أعلنت وزارة تمكين المجتمع تمديد مهلة التقديم للاستفادة من «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم حتى 20 الجاري، وذلك استجابة لرغبة المؤسسات في إتاحة مزيد من الوقت للمشاركة والاستفادة من فرص الدعم المتاحة.

ودعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة إلى التقدم بطلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق على الرابط: https://www.moce.gov.ae/ar/npo-fund، خلال الفترة المحددة، للاستفادة من التمويل المخصص لدعم مشاريعها وبرامجها المجتمعية.

ويُعد الصندوق منصة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع النفع العام وتعزيز مساهمته في التنمية المجتمعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز تلاحم المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتعاون.

ويقدم الصندوق نوعين من التمويل، وفق مراحل تطور المؤسسات المستفيدة؛ حيث يخصص تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس لتمكينها من بناء قدراتها التشغيلية، فيما يتيح تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة بهدف توسيع نطاق برامجها وتعزيز أثرها المجتمعي.

ويركز الصندوق في مرحلته الأولى على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقدم دعماً نوعياً للأفراد والأسر. كما يشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية.