بلدية رأس الخيمة تخصص 3 رسائل نصية لتنظيم تسليم واستلام الأضاحي

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن اعتماد منظومة ذكية تعتمد على الرسائل النصية لتنظيم إجراءات تسليم واستلام الأضاحي بالمقصب المركزي في منطقة الفلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل المقصب ومحيطه.

وأكدت البلدية، أن النظام الجديد يعتمد على 3 رسائل نصية رئيسية ترافق المتعامل منذ بدء إجراءات تسليم الأضحية وحتى استلامها، بما يضمن تنظيم سير العمل وتقليل الازدحام ورفع مستوى الراحة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والصحة العامة.

مشيرة إلى أن النظام يبدأ بتسجيل بيانات المضحي ورقم هاتفه فور سداد رسوم الذبح، ليحصل مباشرة على رسالة نصية أولى تتضمن تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإشعاراً باستلام معاملته وتسجيلها بالنظام الإلكتروني مع الرقم المرجعي الخاص بها.

وأضافت: يتوجه المتعامل بعد ذلك إلى مناطق تنزيل الأغنام أو الأبقار لتسليم الأضحية، حيث تتولى الفرق البيطرية فحص الحيوانات وترقيمها واعتمادها تمهيداً لبدء إجراءات الذبح، على أن يغادر المتعامل الموقع مباشرة بمركبته دون الحاجة إلى النزول منها، التزاماً بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.

مشيرة إلى أن الرسالة النصية الثانية تُرسل فور انتهاء إجراءات الذبح والتجهيز، لإبلاغ المتعامل بجاهزية الأضحية وموعد الحضور لاستلامها، بما يجنّب الازدحام ويحد من تكدس المركبات داخل المقصب.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن عملية الاستلام تتم عبر المسار الخلفي المخصص للمركبات، حيث يتم إبراز الرسالة النصية لموظفي البلدية، والتأكد من مطابقة رقم الأضحية مع بيانات المتعامل قبل تسليمها وتحميلها داخل المركبة مباشرة دون الحاجة إلى النزول منها، مشيرة إلى أن النظام يختتم بإرسال رسالة نصية ثالثة تؤكد إنجاز المعاملة بصورة كاملة، بما يضمن رحلة خدمية متكاملة ومنظمة منذ لحظة دخول المقصب وحتى مغادرته.