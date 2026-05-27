بلدية رأس الخيمة تخصص 3 رسائل نصية لتنظيم تسليم واستلام الأضاحي

وأكدت البلدية، أن النظام الجديد يعتمد على 3 رسائل نصية رئيسية ترافق المتعامل منذ بدء إجراءات تسليم الأضحية وحتى استلامها، بما يضمن تنظيم سير العمل وتقليل الازدحام ورفع مستوى الراحة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والصحة العامة.
مشيرة إلى أن النظام يبدأ بتسجيل بيانات المضحي ورقم هاتفه فور سداد رسوم الذبح، ليحصل مباشرة على رسالة نصية أولى تتضمن تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإشعاراً باستلام معاملته وتسجيلها بالنظام الإلكتروني مع الرقم المرجعي الخاص بها.
وأضافت: يتوجه المتعامل بعد ذلك إلى مناطق تنزيل الأغنام أو الأبقار لتسليم الأضحية، حيث تتولى الفرق البيطرية فحص الحيوانات وترقيمها واعتمادها تمهيداً لبدء إجراءات الذبح، على أن يغادر المتعامل الموقع مباشرة بمركبته دون الحاجة إلى النزول منها، التزاماً بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.
مشيرة إلى أن الرسالة النصية الثانية تُرسل فور انتهاء إجراءات الذبح والتجهيز، لإبلاغ المتعامل بجاهزية الأضحية وموعد الحضور لاستلامها، بما يجنّب الازدحام ويحد من تكدس المركبات داخل المقصب.