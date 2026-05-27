شرطة الشارقة تدعو إلى الالتزام بالسلوكيات الآمنة خلال العيد

أكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، حرص شرطة الشارقة على تعزيز الأمن والسلامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالسلوكيات الآمنة واستحضار ثقافة المسؤولية أثناء الاحتفال، بما يضمن أجواءً يسودها الأمن والطمأنينة ويحافظ على سلامة الجميع.

ورفع اللواء عبدالله مبارك بن عامر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على دولة الإمارات بالخير واليُمن والبركات.

وأكد أن هذه المناسبة المباركة تحمل قيماً إنسانية وإيمانية عظيمة تعزز معاني التراحم والتكاتف والتسامح بين أفراد المجتمع، وتُرسخ روح الأسرة والمحبة والعطاء، باعتبارها من المناسبات التي تتجلى فيها أسمى صور التلاحم المجتمعي.

وأشار إلى مواصلة شرطة الشارقة جهودها خلال إجازة العيد، داعياً الأسر إلى الانتباه لسلامة الأطفال أثناء التنزه والأنشطة البحرية، والالتزام بإرشادات السلامة العامة وقواعد القيادة الآمنة على الطرق، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المجتمع.