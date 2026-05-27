الشارقة تنجز حديقة الخان الجديدة خلال أقل من شهر

افتتحت بلدية مدينة الشارقة حديقة الخان الجديدة، بعد إنجازها خلال أقل من شهر، لتضيف مساحة ترفيهية جديدة تخدم سكان المنطقة والعائلات خلال فترة العيد.

ويقع المشروع في منطقة الخان على مساحة إجمالية تبلغ خمسة آلاف متر مربع، ويضم ملعب كرة قدم ومنطقة ألعاب للأطفال وممرات داخلية ومناطق جلوس وإنارة ومرافق خدمية، فيما خُصصت ثلاثة آلاف متر مربع للمسطحات الخضراء.

وبحسب البلدية، بدأ تنفيذ المشروع في 30 أبريل الماضي، ضمن خطة لتوسيع المرافق الترفيهية في الأحياء السكنية ومواكبة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده إمارة الشارقة.

وأكدت البلدية أن فرق العمل أنجزت المشروع وفق جدول زمني سريع شمل أعمال الزراعة وشبكات الري والتجهيزات الخدمية، بهدف توفير متنفس مناسب للسكان وتعزيز انتشار المساحات الخضراء والمرافق العامة في المدينة.

ويأتي المشروع ضمن توجهات إمارة الشارقة الهادفة إلى تطوير الحدائق والمرافق المجتمعية وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية.