الشارقة تضيف «رئة رياضية» جديدة للمدينة بمواصفات عالمية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إنجاز ممشى حديقة الحزام الأخضر وإتاحته للجمهور، ليشكل إضافة جديدة للمرافق الرياضية والترفيهية في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار.

ويمتد الممشى بطول 1.8 كيلومتر على محيط الحديقة، وتم تنفيذه وفق أفضل المواصفات العالمية، بما يوفر بيئة مناسبة وآمنة لممارسة رياضتي المشي والجري، إلى جانب توفير عناصر جمالية وخدمية تعزز تجربة مرتادي الحديقة.

وأكد المهندس حسن عبد الرزاق، مدير إدارة المشاريع وصيانة المرافق، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تنفذها البلدية بالتزامن مع النهضة العمرانية والسكانية والسياحية التي تشهدها إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الممشى صُمم وفق معايير فنية دقيقة تراعي السلامة والراحة وجودة الاستخدام على المدى الطويل.

وأوضح أن الأعمال شملت تركيب أرضية مطاطية ذات مرونة عالية تساعد على سهولة الحركة، وتحد من الإجهاد أثناء ممارسة الرياضة، مع استخدام مواد مطابقة للمواصفات العالمية، تتميز بقدرتها على مقاومة العوامل الجوية والحفاظ على جودتها رغم كثافة الاستخدام.

وأضاف أن المشروع تضمن أيضاً توفير أعمدة إنارة صديقة للبيئة تمنح رؤية واضحة خلال الفترات المسائية، إلى جانب زراعة محيط الممشى بأنواع متعددة من النباتات والأشجار التي تضفي أجواء من الراحة والهدوء، فضلاً عن تخصيص مقاعد لاستراحة الزوار وممارسي الرياضة.