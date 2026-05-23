«أوشن لايف» تمد السوق المحلي بـ250 طناً من الروبيان سنوياً

تواصل مزرعة الروبيان «أوشن لايف» التابعة لجمعية صيادي الفجيرة تحقيق قفزات نوعية في مسيرة تطويرها، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وتوفير حلول مستدامة لدعم السوق، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الإمدادات عالمياً.

ويأتي المشروع في منطقة مربح، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ما يعكس الحرص على تطوير قطاع الاستزراع السمكي في الإمارة.

ويبرز المشروع كونه نموذجاً متقدماً في الابتكار والتخطيط، حيث يجمع بين استخدام أحدث الخبرات العالمية، وتبني خطط بديلة لضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين دون انقطاع.

وأشار علي الظنحاني، المدير التنفيذي للمشروع والمدير المالي لجمعية الفجيرة لصيادي الأسماك، إلى أن المشروع يتضمن 12 حوضاً مائياً موزعة إلى أربعة أحواض صغيرة، وأربعة متوسطة، وأربعة كبيرة.

صُممت وفق نموذج صيني متطور يراعي تضاريس المنطقة المرتفعة نسبياً عن سطح البحر، ما أتاح إنشاء نظام حركة مائية دائرية داخل الأحواض يعزز النمو الصحي لإصبعيات الروبيان.

لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لكل حوض تبلغ نحو مليون ونصف المليون يرقة، في حين يصل قطر الحوض إلى 20 متراً، بمساحة مائية تقدر بنحو 314 متراً مربعاً، وبكثافة إنتاجية تصل إلى نحو 7.5 كيلوغرامات من الروبيان لكل متر مربع، ما يحقق إنتاجاً يتراوح بين 3 و4 أطنان في الحوض الواحد.

وأوضح الظنحاني، أن دورة الإنتاج تستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر، لتصل الطاقة الإنتاجية الشهرية إلى ما بين 15 و20 طناً من الروبيان، بإجمالي سنوي يبلغ نحو 250 طناً من الروبيان، ما يعزز قدرة المشروع على تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في السوق المحلي.

وأكد أن المشروع لعب دوراً محورياً خلال الأزمة الراهنة، حيث واصل توفير الروبيان للسوق بمعدل يراوح بين 200 و300 كيلوغرام يومياً، في خطوة تعكس التزامه بدعم الأمن الغذائي واستمرارية إمدادات المنتجات البحرية للمستهلكين.

وأشار إلى أن تأخر استيراد إصبعيات الروبيان من الصين بسبب الظروف العالمية دفع إدارة المشروع إلى تنفيذ خطة بديلة باستخدام إصبعيات محلية، رغم ارتفاع كلفتها، لضمان عدم توقف الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد، مؤكداً أن الإقبال الكبير على المنتج المحلي يعكس ثقة المستهلكين بالجودة والكفاءة الإنتاجية للمزرعة.

ولفت إلى أن المشروع يعمل حالياً على استكمال خطة لتفعيل خدمة التوصيل «الديلفري» إلى مختلف إمارات الدولة، حيث بلغت نسبة إنجازها نحو 90%، وسيتم إطلاقها بالتزامن مع استئناف استيراد الإصبعيات من الصين، ما يعزز وصول المنتج إلى شريحة أوسع من المستهلكين.

كما كشف عن وجود خطط مستقبلية للتوسع في المشروع، مدفوعة بالإقبال الكبير من المستهلكين، الأمر الذي سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتوفير الروبيان بشكل مستدام على مدار العام، وتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلي.

يجسد مشروع «أوشن لايف» نموذجاً ناجحاً لتكامل الدعم الحكومي مع المبادرات المحلية، حيث يواصل أداءه كونه إحدى الركائز المهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية الإنتاجية.