الإمارات: التعدي على سيادتنا البحرية «أضغاث أحلام»

(عواصم - البيان، وكالات)

‏أكدت الإمارات أن النظام الإيراني يحاول تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز، أو التعدي على سيادة دولة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «X»، إننا تعودنا على التنمر الإيراني حتى أصبح جزءاً من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء.

إلى ذلك، ‏تعهد ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب، أمس، بضمان حرية الملاحة عبر «هرمز»، وعدم السماح لإيران بفرض رسوم عبور على المضيق. كما أكد وزير خارجيته ماركو روبيو أن تحصيل الرسوم في «هرمز» سيجعل الاتفاق الدبلوماسي مع إيران غير ممكن. وأن ذلك يُشكل تهديداً للعالم.

اقرأ أيضاً:

قرقاش: سياسة احتواء إيران سقطت بعد اعتدائها على دول الخليج

صقر غباش: أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في «هرمز» دون قيود

واشنطن: الاتفاق مستحيل إذا فرضت طهران رسوم عبور في «هرمز»