روبوت بأيدٍ إماراتية لإطفاء حرائق المصانع والمستودعات

عززت هيئة الشارقة للدفاع المدني جاهزيتها الميدانية بإدخال روبوتات إطفاء متطورة مصنّعة داخل دولة الإمارات، لتتولى التعامل مع الحرائق في المواقع شديدة الخطورة، خاصة المستودعات والمنشآت الصناعية.

وذلك في خطوة تعكس توجه إمارة الشارقة نحو توظيف الحلول الذكية في حماية الأرواح والممتلكات، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة الاستجابة للحوادث الكبرى. وأكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن التقنيات الجديدة تمثل دعماً مهماً لقدرات الهيئة التشغيلية.

مشيراً إلى أن الروبوتات أصبحت جزءاً من منظومة الاستجابة الذكية التي تعتمد عليها الهيئة في الحوادث الصناعية المعقدة. وأوضح أن الهيئة تمتلك حالياً ست وحدات روبوتية متخصصة قادرة على تنفيذ عمليات الاستطلاع والإخماد الأولي قبل دخول رجال الإطفاء إلى مواقع الحوادث، ما يسهم في تقليل المخاطر الميدانية وحماية الكوادر البشرية أثناء تنفيذ العمليات.

وأضاف أن الروبوتات جرى تصميمها وفق تقنيات متقدمة تتيح التحكم بها عن بُعد لمسافات تصل إلى ألف متر، مع قدرة عالية على ضخ المياه والرغوة بمعدل يصل إلى 8 آلاف لتر في الدقيقة، إلى جانب وصولها إلى مدى أفقي يبلغ 100 متر وارتفاع رأسي يصل إلى 50 متراً، الأمر الذي يعزز سرعة السيطرة على الحرائق واسعة النطاق.