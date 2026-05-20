«آيسنار».. منصة لأحدث تقنيات الأمن وإدارة المخاطر

أشاد عدد من المشاركين للمرة الأولى في «آيسنار» بأهمية هذا المعرض الدولي المخصص للأمن والمخاطر، واعتبروه مكاناً مهماً لعرض منتجاتهم والترويج لها في المعرض المقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من 19 ولغاية 21 مايو الجاري، وتنظمه أدنيك أبوظبي، تحت شعار «نجتهد اليوم... لنبني أمن الغد» ويقدم بنسخته التاسعة أهم وأحدث المنتجات والتقنيات والوسائل المتعلقة بالأمن الوطني والسيبراني والدفاع المدني والتجارة والحوار الاستراتيجي.

محمد الكويتي

وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن اليوم الأول من المعرض شهد أكثر من 5 آلاف محاولة استهداف سيبراني، جرى التصدي لها بنسبة نجاح 100 %.

وقال لـ«البيان» إن هذا النجاح يعود إلى البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات، ومنظومة الأمن السيبراني المطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نموذج متكامل للأمن السيبراني يعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الاستباقية لرصد التهديدات والتعامل معها بكفاءة عالية دون تأثير يُذكر على البنية التحتية أو الخدمات الرقمية.

مشاركات

وتأتي مشاركة Prometheus Medical Training Canter من دولة الإمارات من منطلق إبراز خدمات القوة الشرطية سواءً المحلية أو المشاركة من خارج الدولة بحيث تتيح تثقيفهم في المجال الطبي العسكري الميداني بهدف إنقاذ حياة المصابين.

أما MH – Service فهي واحدة أيضاً من الشركات التي تعرض منتجاتها للمرة الأولى وتقدم شاشات بينات رقمية خاصة لـ«هارد وير وسوفت وير» تستخدم عادة في التحقيقات الجنائية.

والشركة الموجودة في السوق المحلي منذ عشر سنوات شاركت من قبل في عدة معارض، لتجد الآن في مشاركتها الأولى في «آيسنار» مكاناً مهماً لتسويق أحدث منتجاتها وبالتالي عقد المزيد من الصفقات الجديدة.

ومن الولايات المتحدة تشارك «Devices 908» وتعرض عدداً من الأجهزة من بينها جهاز VipIR الذي لا يقتصر على دمج تقنيتي FITR ورامان في جهاز واحد فقط، بل يعزز من قدراتهما ويوفر لفرق المواد الخطرة تحسيناً كبيراً في تحديد المواد غير المعروفة.

وتشارك أيضاً شركة Paintcam Industries PTE LTD للحلول الأمنية من سنغافورة وتعرض كاميرات حماية بجودة عالية، وتتميز بأنها أول كاميرا للردع في العالم، وفيها تم دمج عدة ميزات وهي ميزة التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي إلى جانب وضع رسومات تقريبية بشكل متكامل لأغراض السلامة الوقائية والتفاعلية.

حضور لافت

وشهدت أروقة المعرض حضوراً لافتاً لشركات وطنية وعالمية أكدت أن استمرار مشاركتها على مدار 9 دورات متتالية جاء انطلاقاً من أهمية المعرض كمنصة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات الأمنية، والتعرف إلى الشركات الجديدة وما تطرحه من منتجات وحلول مبتكرة في مجالات الأمن الوطني ودرء المخاطر.

ومن بين أبرز الشركات المشاركة منذ الدورة الأولى، شركة Eye On Technology، التي تشارك هذا العام للمرة التاسعة على التوالي، حيث تأسست الشركة في عام 2004، وتعمل بشكل وثيق مع جهات حكومية عدة من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ما منحها خبرة واسعة في تقديم الحلول الأمنية والتقنية المتخصصة.

المركبات المجهزة

كما سجلت شركة Al Wasl Trading Group حضوراً مميزاً في المعرض من خلال عرض مجموعة متنوعة من المركبات المجهزة والمعدلة، إلى جانب عدد من الأجهزة والحلول التقنية المستخدمة في المجالات الأمنية والميدانية.

واستقطب جناح الشركة اهتمام الزوار والوفود المشاركة، لما يضمه من مركبات مجهزة ضمن مجموعة المركبات التابعة لمجموعة «بن حمودة للسيارت» وكلاء «شيفرولية» و«GMC» وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية، بما يتناسب مع متطلبات الجهات الأمنية وفرق الطوارئ والعمليات الخاصة، في وقت يشهد فيه قطاع الأمن تطوراً متواصلاً في استخدام المركبات الذكية والمعدات المتخصصة.

بدورها، قدمت شركة Hader Security & Communication Systems مجموعة من أحدث أنظمة الأمن والاتصالات، حيث عرضت تقنيات متطورة في مجال أجهزة الاتصال الأمني والحلول الخاصة بالاتصالات الميدانية.

واستعرضت شركة Intertech Vision ME مجموعة من أجهزة المراقبة الحديثة والسيارات المخصصة للمراقبة الأمنية، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة في الرصد والمتابعة والتحليل.

وأكدت الشركة أن الطلب على أنظمة المراقبة الذكية يشهد نمواً متزايداً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، الأمر الذي يدفع الشركات إلى تطوير حلول أكثر دقة وكفاءة قادرة على تلبية احتياجات الجهات الأمنية المختلفة.

وأطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مبادرة وطنية جديدة بعنوان شكراً الإمارات خلال مشاركتها في معرض آيسنار أبوظبي 2026، وذلك في اليوم الأول من المعرض، ضمن منصة المؤسسة التي شهدت حضوراً وتفاعلاً واسعاً من الزوار والجهات المشاركة.

خليفة السليس

وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أن المبادرة جاءت لتجسد مشاعر الحب والولاء التي يحملها الجميع تجاه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

مشيراً إلى أن شكراً الإمارات تعكس روح المجتمع الإماراتي القائم على التلاحم والتسامح والانتماء. وقال: الإمارات لم تكن مجرد وطن يحتضن أبناءه والمقيمين على أرضه فحسب، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار وجودة الحياة، ومصدر إلهام في صناعة المستقبل.

ومن خلال المبادرة أردنا أن نمنح الجميع مساحة للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه هذا الوطن الذي منح العالم درساً في الإنسانية والتعايش والأمان.

إدارة الأزمات

مطر النعيمي

ويستعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي منصات تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسريع عمليات الاستجابة ورفع كفاءة إدارة الأزمات، إلى جانب مبادرات نوعية لتطوير الجاهزية المؤسسية وصقل مهارات الكوادر المتخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام المركز أن مشاركة المركز في «آيسنار 2026» تعكس توجه الإمارة نحو تطوير منظومة متقدمة لإدارة المخاطر المختلفة ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي والتقنيات الذكية، وتواكب التحولات المتسارعة في طبيعة المخاطر والتحديات العالمية.