جواز السفر الإماراتي «الأقوى عالمياً» للعام الثامن على التوالي

حافظ جواز السفر الإماراتي على مكانته كأقوى جواز سفر في العالم في عام 2026، للعام الثامن على التوالي، مؤشر «باسبورت إندكس» (Passport Index) التابع لمؤسسة «أرتون كابيتال» (Arton Capital)، ويتيح لحامليه السفر إلى 182 وجهة عالمية.

ورغم قوته، تظهر أحدث الإحصائيات أنه عزز مكانته بشكل أكبر في 2026، لأن جواز سفر الإمارات الآن يمنح لحامليه إمكانية السفر إلى 182 وجهة حول العالم. وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ المؤشر، بحسب موقع «كيرلي تيلز».

ويتصدر جواز السفر الإماراتي المركز الأول منذ عام 2018، لكن هذه القفزة الأخيرة تعزز تفوقها في وقت تفقد فيه العديد من الدول حرية السفر بدلا من اكتسابها. وبالنسبة للعديد من الإماراتيين، يعني ذلك تقليل متاعب التأشيرات، وتسهيل سفر الأعمال، وقضاء عطلات أسرع دون إجراءات بيروقراطية مطولة.

وكان صعود الإمارات سريعا، فقبل أقل من عقد من الزمان، كان جواز سفر الإمارات يحتل المرتبة 88 عالمياً. أما الآن، فهو في المرتبة الأولى.

وحافظت سنغافورة على المركز الثاني برصيد 175 نقطة. ولكن بعد ذلك، هيمنت الدول الأوروبية على معظم المراكز الأولى مجددا.

فدول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك حافظت جاءت في مراكز متقدمة. في غضون ذلك، تراجعت بعض جوازات السفر الآسيوية في التصنيف رغم النمو الاقتصادي في المنطقة. فقد تراجعت اليابان وكوريا الجنوبية أربعة مراكز هذا العام. رغم ذلك، يبدو أن حرية السفر العالمية تتجه نحو مزيد من التضييق بشكل عام.

والدول التي تعتبر عادة وجهات سفر سهلة أصبحت أكثر صرامة أيضا. فقد تراجعت أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا بسبب تشديد أنظمة التأشيرات.

أقوى 10 جوازات:

1. الإمارات العربية المتحدة

2. سنغافورة، إسبانيا

3. بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، هولندا، فنلندا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، البرتغال، النمسا، ماليزيا، النرويج، أيرلندا

4. مالطا، بولندا، المجر، لاتفيا، كوريا الجنوبية، اليابان

5. رومانيا، سلوفينيا، جمهورية التشيك، كرواتيا، سلوفاكيا، بلغاريا، إستونيا

6. قبرص، ليتوانيا

7. المملكة المتحدة، ليختنشتاين، نيوزيلندا

8. كندا، أيسلندا، أستراليا

9. الولايات المتحدة الأمريكية، موناكو

10. هونغ كونغ