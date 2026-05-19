8 آلاف أضحية يومياً طاقة مقاصب الفجيرة في عيد الأضحى

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، جاهزية أربعة مقاصب موزعة على مختلف مناطق الإمارة لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى المبارك، وتشمل:

مقصب الفجيرة الرئيسي، وقدفع، ومسافي، والطويين، بطاقة استيعابية يومية تصل إلى نحو 8 آلاف أضحية، منها 5 آلاف أضحية في المقصب الرئيسي، و1000 أضحية يومياً في كل من المقاصب الأخرى، وذلك ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات ذبح آمنة وصحية وفق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأوضح الأفخم أن البلدية استكملت جميع الاستعدادات الفنية والتشغيلية في المقاصب، والتي شملت تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمرافق والمعدات، والتأكد من جاهزية خطوط الذبح والتبريد، إلى جانب تعزيز الكوادر البيطرية والفنية والإدارية، بما يضمن انسيابية العمل واستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد.

وأضاف أن الفرق المختصة تواصل تشديد الرقابة على محلات الجزارة والملاحم، ومتابعة آليات دخول المواشي إلى الأسواق، بما يعزز منظومة السلامة الغذائية ويحافظ على صحة المجتمع.

وفيما يتعلق بساعات العمل، أوضح الأفخم أن خدمة الذبح ستبدأ في أول أيام عيد الأضحى مباشرة بعد صلاة العيد وحتى الانتهاء من استلام الأضاحي، فيما تستمر خلال اليومين الثاني والثالث من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

ودعا الأفخم أفراد المجتمع إلى الالتزام بالذبح داخل المقاصب المعتمدة حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.