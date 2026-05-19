«الاتحاد للماء والكهرباء» تصدر نموذجاً جديداً لـ«عدم الممانعة»

أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن نموذج شهادة عدم الممانعة الجديد، وذلك في إطار مبادرات تصفير البيروقراطية، واستجابة لملاحظات ومقترحات المتعاملين، بما يسهم في دعم أصحاب المشاريع وتسهيل إنجاز معاملاتهم بكفاءة أكبر.

وأكدت الشركة أن النموذج الجديد الذي كان يعرف في السابق باسم «شهادة خلو الأرض من الخدمات»، يمثل تطويراً مهماً لإحدى أكثر خدماتها استخداماً، بما يدعم المتعاملين في المضي قدماً بمشاريعهم.

وأشارت «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى أن أبرز جوانب التطوير اختصار الطلب من خمس صفحات إلى نموذج إلكتروني موحد من صفحة واحدة، بما يعزز سهولة التقديم ويرفع كفاءة الإجراءات.

كما يتضمن النموذج الجديد التحقق الذكي عبر الرمز الشريطي، إذ تتضمن كل شهادة صادرة الآن رمزاً شريطياً ذكياً يتيح التحقق السريع من صحة الشهادة، إضافة إلى أنه يتضمن وضوحاً فنياً أعلى.

كما يتضمن النموذج الجديد إحداثيات ومفتاحاً يوضحان معلومات خدمات الكهرباء والمياه القائمة على المخطط، إلى جانب بيانات وملاحظات المتعامل، إذ أصبح بالإمكان إدراج بيانات المتعامل ضمن النموذج، مع إمكانية إضافة الملاحظات ذات الصلة بكل طلب.

كما تم استحداث حالة جديدة «قيد الانتظار» للطلبات التي تتطلب تحديد الموقع أو تنفيذ حفريات استكشافية بحيث يمكن استكمال المتطلبات ثم مواصلة الطلب، من دون الحاجة إلى إعادة التقديم.

وشملت التحديثات أيضاً تحديث مقاييس الرسم المعتمدة لضمان مستوى أعلى من الدقة والموثوقية الفنية في جميع الطلبات.

التقديم

وأوضحت «الاتحاد للماء والكهرباء» أنه يمكن تقديم طلبات عدم الممانعة مجاناً من خلال موقعها الإلكتروني: etihadwe.ae، وتطبيق الاتحاد للماء والكهرباء الذكي، إلى جانب مراكز الخدمة الذكية.