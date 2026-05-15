مليون درهم من «دبي الإسلامي» لكسوة العيد في رأس الخيمة

قدّم بنك دبي الإسلامي تبرعاً بقيمة مليون درهم لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، دعماً لمبادرة «كسوة عيد الأضحى»، بهدف توفير ملابس العيد للأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعية في «دبي الإسلامي»، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم في هذه المناسبة المباركة.

وأشار إلى أن المبادرة تتجاوز الجانب المادي لتجسد رسالة إنسانية تحمل معاني الأمل والسعادة والتكافل، وتسعى إلى أن يعيش كل طفل أجواء العيد بفرح حقيقي يليق بطفولته، من خلال توفير احتياجاته وإشعاره بروح المناسبة وما تحمله من قيم المحبة والتراحم.

وأكد الريسي حرص بنك دبي الإسلامي على دعم مبادرات المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة، بما يعزز استدامة العمل الإنساني ومسيرة الخير والعطاء التي تميز دولة الإمارات، في ظل قيادة رشيدة جعلت سعادة الإنسان وتمكينه في مقدمة أولوياتها.

وأكد عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن التبرع يجسد أسمى صور المسؤولية المجتمعية وروح التكافل الإنساني التي تمنح الأطفال فرحة العيد وترسم البهجة على وجوههم.