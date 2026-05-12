تدريب جديد يمنع فقدان المغامرين في الجبال

بدأ مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية تدريباً جديداً لمنتسبي مركز الفجيرة للمغامرات على أساسيات استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي GPS، لتمكينهم من تحديد مواقعهم بدقة أثناء الرحلات الاستكشافية والمغامرات الميدانية، والحد من أخطار الضياع أو فقدان الاتجاهات في الجبال والمناطق الوعرة، بما ينسجم مع طبيعة أنشطتهم التي تتطلب استخداماً دقيقاً للتقنيات الملاحية الحديثة.

جاء ذلك من خلال ورشة تدريبية متخصصة باستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، وذلك ضمن خطته التدريبية الهادفة إلى تطوير المهارات التقنية، وتعزيز توظيف التقنيات المكانية في مختلف المجالات العملية، وبما يتماشى مع متطلبات الأنشطة الميدانية التي ينفذها مركز الفجيرة للمغامرات.

وأكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات أن الورشة عرفت المنتسبين على الشبكة المساحية الحديثة الخاصة بإمارة الفجيرة، ما يسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية الإمارة لمتطلبات التحول الرقمي.

ودعم التطبيقات الذكية المعتمدة على البيانات المكانية عالية الدقة، بما في ذلك أنظمة التخطيط الحضري المتقدم والتقنيات المستقبلية المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، مؤكداً أن المركز يواصل تطوير منظومته الجيومكانية بما ينسجم مع رؤية الفجيرة نحو مستقبل رقمي مستدام قائم على المعرفة والدقة والابتكار.