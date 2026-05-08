بشرى البلوشي لـ"البيان": اختياري في مبادرة «المخاطر الرقمية الحرجة» شهادة ثقة دولية في نموذج التمكين بالإمارات

أكدت الدكتورة بشرى البلوشي ، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، في تصريح خاص لـ«البيان الرقمي»، أن اختيارها ممثلاً إقليمياً وحيداً عن المنطقة ضمن المبادرة الأممية «المخاطر الرقمية الحرجة»، يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالخبرات الإماراتية، والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات المستقبلية.

وقالت بشرى البلوشي في تصريح لـ "البيان": "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تهنئته الكريمة ودعمه المستمر للكفاءات الإماراتية، فهذه الثقة تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل والمساهمة بفاعلية في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمعات من المخاطر التقنية المتسارعة».

وأكدت الدكتورة البلوشي أن رؤية سموه الطموحة تجاه الاقتصاد الرقمي والابتكار أسهمت في تمكين أبناء وبنات الإمارات من الوصول إلى منصات عالمية مؤثرة، والمشاركة في صياغة مستقبل رقمي أكثر أمناً واستدامة.

وأضافت الدكتورة بشرى البلوشي: "ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية وطنية استثنائية ودعم متواصل من القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات المرأة ومنحتها الفرصة لتكون شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل، وقد أصبحت ابنة الإمارات نموذجاً عالمياً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، بفضل هذا التمكين الحقيقي الذي عزز حضورها في المحافل الدولية ومكنها من الإسهام بفاعلية في القضايا العالمية، وفي مقدمتها الأمن الرقمي وحماية المجتمعات".

وقالت الدكتورة البلوشي:" يعتبر هذا الاختيار هو شهادة ثقة دولية في نموذج الإمارات الذي لم يعد يكتفي بتبني التكنولوجيا، بل بات يصدر الحلول، ويصيغ السياسات، ويرسم ملامح "السلام الرقمي" لحماية المجتمعات البشرية."

وأضافت : "أن نجاح الإمارات في بناء "مرونة رقمية" وطنية يتحول اليوم إلى خارطة طريق دولية لتعزيز الاستقرار التقني في وجه الأزمات العابرة للحدود".

تنقل الكوادر الوطنية اليوم فكر الإمارات الاستباقي للعالم للعالم، لتظل الإمارات دائماً صمام أمان رقمي ومختبراً عالمياً للابتكار.

وأشارت إلى أن المشاركة في المبادرة الأممية تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الرقمية الناشئة، مؤكدة أهمية تطوير سياسات استباقية قادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وحماية البنية الرقمية للمجتمعات.

وشددت على حرصها على نقل التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي إلى المحافل الدولية، بما يسهم في دعم الجهود العالمية لبناء فضاء رقمي أكثر مرونة وأماناً واستدامة.