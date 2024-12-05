جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.. أبرز مرشحي فئات الجوائز المؤسسية

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

تضم الجائزة ضمن الجوائز المؤسسية 10 فئات تشمل، الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز والجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء، وأفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في خدمة المتعاملين، وأفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تمكين الشباب.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "x"، أبرز المرشحين للفوز في فئات الجوائز المؤسسية دون ترتيب كالتالي:

وزارة الموارد البشرية والتوطين

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

وزارة العدل

وزارة الطاقة والبنية التحتية

الجهة الاتحادية الرائدة (وزارات أقل من 500 موظف):

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

وزارة المالية

وزارة الاقتصاد

وزارة الثقافة

وزارة التغير المناخي والبيئة

الجهة الاتحادية الرائدة (هيئات أكثر من 500 موظف):

الهيئة الاتحادية للضرائب

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

الهيئة العامة للطيران المدني

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

الجهة الاتحادية الرائدة (هيئات أقل من 500 موظف):

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

وكالة الإمارات للفضاء

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية

أبرز المرشحين في فئة "أفضل جهة تحسناً في الأداء":

أفضل وزارة تحسناً في الأداء:

وزارة الطاقة والبنية التحتية

وزارة الاقتصاد

وزارة الموارد البشرية والتوطين

وزارة التغير المناخي والبيئة

وزارة الثقافة

أفضل هيئة تحسناً في الأداء:

الهيئة العامة للطيران المدني

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

وكالة الإمارات للفضاء

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

تحديثات

تمثل الجائزة منظومة ريادية ترسّخ النهج المستقبلي، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل العمل الحكومي في الإمارات إلى نموذج عالمي ملهم، يتبنى التميز ثقافة مستدامة في عمل الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات والأداء المتميز في مختلف المجالات.

وشهدت الجائزة تطبيق تحديثات على معايير وآليات التقييم، وفقاً لنموذج التميز الحكومي الجديد الذي تم إطلاقه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، ليعكس رؤية الدولة المستقبلية، واستعدادها لمواكبة التحولات العالمية وتقديم نموذج حكومي متطور يضمن ريادة الإمارات على مستوى العالم، وشارك أكثر من 130 خبيراً ومقيماً متخصصاً في مختلف مجالات التميز المؤسسي في عمليات تقييم شاملة للترشيحات في فئات الجائزة المؤسسية والفردية.

وعملت فرق الجائزة على تقييم الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية، المرشحين للفئات المؤسسية ولأوسمة رئيس مجلس الوزراء، وشملت عمليات التقييم 27 وزارة وجهة حكومية تنافست على 10 جوائز مؤسسية، و225 مرشحاً من قيادات وكوادر الحكومة لأوسمة رئيس مجلس الوزراء.