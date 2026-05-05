70 % من عمليات «الفجيرة للتميز الحكومي» بالذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، عن توجه البرنامج لتحويل 70 % من عملياته التشغيلية إلى أنظمة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ «Agentic AI»، ووكلاء الذكاء الاصطناعي «AI Agents»، قبل نهاية عام 2026، في خطوة نوعية تعكس التزام الإمارة بتبنّي أحدث التوجهات العالمية في العمل الحكومي، وتعزيز جاهزية منظومة العمل المؤسسي لمتطلبات المستقبل.

وأشار الكعبي إلى أن هذا التحول يأتي في إطار مواكبة مستهدفات استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وانسجاماً مع التحولات الوطنية الرامية إلى تبنّي نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ، التي تهدف إلى تحويل العمليات الحكومية إلى أنظمة قادرة على التنفيذ المستقل، وترسيخ دور الذكاء الاصطناعي كشريك تنفيذي فاعل في دعم صنع القرار، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد الدكتور سليمان الكعبي أن هذا التوجه يشكل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على إعادة تصميم عملياته التشغيلية، وتبنّي نماذج عمل مبتكرة، قائمة على الذكاء الاصطناعي.