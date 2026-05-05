«دفاع مدني الشارقة» تؤكد الجاهزية لمواجهة الحوادث والطوارئ

احتفت هيئة الشارقة للدفاع المدني باليوم العالمي لرجل الإطفاء الذي يصادف الرابع من مايو من كل عام، في مناسبة تعكس التقدير للدور الإنساني الذي يؤديه رجال الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة السلامة في المجتمع.

وأكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني أن هذه المناسبة تمثل محطة سنوية لتجديد الاعتزاز بجهود رجال الإطفاء الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الحوادث والطوارئ، مجسدين أسمى معاني الشجاعة والإقدام والالتزام المهني.

وأوضح أن ما يقدمه رجال الدفاع المدني يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية والكفاءة في التعامل مع مختلف البلاغات، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة والاحترافية في الأداء تشكلان عاملاً حاسماً في تقليل الخسائر وحماية الأرواح.

وأضاف أن قطاع الدفاع المدني يحظى بدعم متواصل من القيادة الرشيدة، التي تضع سلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تطوير البنية التحتية وتعزيز الإمكانات التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الفرق الميدانية وتمكين الكوادر الوطنية.