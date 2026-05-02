«الداخلية»: إنجازات أبريل تفكيك وضبط تنظيمات إجرامية

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تحقيق دولة الإمارات سلسلة من الإنجازات الأمنية النوعية خلال شهر أبريل الماضي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كافة.

وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن هذه الإنجازات شملت تفكيك شبكة احتيال دولية تضم 276 شخصاً، في عملية تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود باستخدام أحدث التقنيات والأساليب.

كما تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد أعضاء عصابة إجرامية متورطة في جرائم دولية، في خطوة تؤكد الجاهزية العالية للتصدي للعصابات المنظمة وتعقب عناصرها أينما وجدت، بالتعاون مع شركاء دوليين.

وفي سياق الشراكات العالمية، أشارت الوزارة إلى مساهمتها في تفكيك عصابة «ليونز» الإجرامية الدولية، ضمن عملية أمنية عالمية مشتركة، ما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العالمي.

وعلى صعيد حماية الأمن الوطني، أعلنت الوزارة نجاحها في إحباط مخطط لتنظيم إرهابي كان يهدف إلى زعزعة أمن الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، مؤكدة أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية استباقية تعتمد على الرصد المبكر والتعامل الحاسم مع التهديدات.

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزامها بشعارها «معاً.. من أجل وطن آمن ومجتمع مستقر»، مشددة على استمرارها في تطوير منظومتها الأمنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات.