المركز الزراعي الوطني يبدأ حصر بيانات المزارعين في الدولة

أعلن المركز الزراعي الوطني عن إطلاق مشروع لتسجيل بيانات المزارعين في الدولة، لتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، ورصد التحديات التي تواجههم في الميدان الزراعي، إلى جانب إطلاقه استمارة إلكترونية مخصصة لتسجيل المزارعين الراغبين في الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية التي تم إطلاقها مؤخراً.

وقال سلطان الشامسي مدير المركز: إن الهدف من الشهادة توحيد معايير الزراعة المستدامة محلياً، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية الإماراتية للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بمعايير معترف بها دولياً.

مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف ضمن خطته الطموحة، تأهيل وتدريب المزارعين للوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة الممارسات الزراعية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة عدد المزارع العضوية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ودعم حضوره في قطاعات الضيافة والمطاعم داخل الدولة.

وأوضح أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير قطاع زراعي حديث وفعال، من خلال تمكين المزارعين من تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته، بما ينعكس إيجاباً على القيمة التسويقية للمنتجات الزراعية، حيث يمنحهم فرصة بيع منتجاتهم بأسعار أفضل، إلى جانب الارتقاء بمستوى الجودة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن استيفاء المعايير يتطلب من المزارع متابعة دقيقة لكافة مراحل الإنتاج، ضمن إطار زمني يغطي الموسم الزراعي بالكامل، لافتاً إلى أن صلاحية الشهادة على المنتجات الزراعية لموسم زراعي واحد، وهو ما يتطلب تجديدها مع كل موسم زراعي.