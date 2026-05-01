«المعاشات»: متجاوزو الـ 60 غير مطالبين بتحديث البيانات

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المتقاعدين ممن تجاوزوا سن الستين غير مطالبين بتحديث بياناتهم بشكل دوري، كون ذلك قاعدة عامة، وفي ظل الربط الإلكتروني القائم مع الجهات المختصة، الذي يتيح للهيئة الاستدلال على بياناتهم، والتحقق منها، دون الحاجة إلى مراجعتهم.

وأكد محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات في الهيئة، في منشور توضيحي عبر «إنستغرام»، أن طلب تحديث البيانات يقتصر على حالات خاصة فقط، تستدعي استكمال بعض المعلومات أو تحديث ملفات بعض المتعاملين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يشمل جميع المتقاعدين فوق الستين، وإنما يتم وفق الحاجة، وبما يضمن دقة البيانات، واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

وبيّن أن شريحة كبيرة من المتقاعدين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، في ظل ارتفاع متوسط الأعمار، لافتاً إلى أن بعض المتقاعدين تصل أعمارهم إلى نحو الثمانين عاماً، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات المعاشات.

وأشار إلى أن فئة المتقاعدين لا تقتصر على كبار السن، إذ تضم أيضاً متقاعدين في أعمار أصغر، موضحاً أن التقاعد الاختياري يمكن أن يبدأ بعد سن الخمسين، للأشخاص الذين يستوفون الشروط القانونية، ويختارون إنهاء خدمتهم بالتقاعد.

ودعت الهيئة المتعاملين الذين يُطلب منهم تحديث بياناتهم إلى الاستجابة للإجراء عبر القنوات المعتمدة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان تحديث الملفات، وتسهيل استمرار صرف المستحقات، والخدمات المرتبطة بها دون تأخير.