حكومة الفجيرة تناقش البنية التحتية للمدن الذكية في أمستردام

أكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، أن حكومة الفجيرة ماضية في بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات كمحرك رئيسي لاتخاذ القرار، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية مبتكرة، وتحسين جودة الحياة.

ومواكبة توجهات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في التحول الرقمي.وأوضح أن تبني التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها البيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي، يشكل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمات، بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزز جاهزية الإمارة للمستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة حكومة الفجيرة في أعمال المنتدى العالمي للمعلومات الجغرافية (Geospatial World Forum 2026)، الذي عقد في مركز راي بمدينة أمستردام بمملكة هولندا، بمشاركة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وأشار الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي إلى أن المشاركة في هذا الحدث تأتي في إطار حرص حكومة الفجيرة وقيادتها الرشيدة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي، وتبني التقنيات الحديثة التي تدعم تطوير الخدمات الحكومية.

واطلعت حكومة الفجيرة، خلال مشاركتها، على أحدث التقنيات والحلول في مجال نظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي المرتبط بالبيانات المكانية، إضافة إلى تطبيقات المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، وأفضل الممارسات العالمية.

وشاركت حكومة الفجيرة في جلسة نقاشية ضمن أعمال المنتدى، تناولت البنية التحتية للمدن الذكية، ودور البيانات الجيومكانية في دعم التخطيط الحضري وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. وأكد الدكتور أحمد المرشدي أهمية توظيف البيانات الجغرافية في دعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد بكفاءة.