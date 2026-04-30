إجراءات وقائية لمنع اختراق كاميرات المراقبة

حذرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» من المخاطر المرتبطة بأنظمة المراقبة غير المؤمّنة، مؤكدة أن كاميرات المراقبة، التي تُستخدم عادة لتعزيز الحماية ورفع مستوى الأمان.

قد تتحول إلى مصدر خطر على المؤسسات إذا لم يتم تأمينها وإدارتها وفق الضوابط الفنية والأمنية المعتمدة.وأوضحت المؤسسة، في منشور توعوي مشترك مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن نظام المراقبة غير المؤمّن قد يكشف للمخترقين العمليات التشغيلية ونقاط الدخول والأنشطة الحساسة داخل المنشآت، ما قد يعرّضها لمخاطر أمنية ويزيد احتمالات وقوع حوادث أو اختراقات.

ودعت «سيرا» المؤسسات إلى اتخاذ عدد من التدابير الوقائية لتأمين أنظمة المراقبة، وفي مقدمتها حصر الأجهزة والتأكد من معرفة جميع الكاميرات المتصلة بالشبكة، وفصل أي جهاز غير معتمد فوراً، بما يحد من احتمالات استغلاله كنقطة ضعف داخلية.وأكدت ضرورة عزل نظام المراقبة عن الشبكة المؤسسية، بحيث يعمل على شبكة منفصلة ومؤمّنة، وليس على الشبكة الرئيسية للمؤسسة.

وذلك لتقليل فرص الوصول غير المصرّح به إلى البيانات أو الأنظمة الداخلية، مشددة على أهمية تأمين الوصول إلى أنظمة المراقبة من خلال تفعيل المصادقة الثنائية للدخول عن بُعد، وتحديد الصلاحيات والجهات المخوّلة بالاطلاع على البث أو التحكم بالنظام، إلى جانب الحرص على تحديث الأنظمة والبرامج الثابتة بشكل دوري لمعالجة الثغرات الأمنية.