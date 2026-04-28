حزمة متكاملة من الخدمات لتسهيل إجراءات الحج وأداء المناسك

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن جاهزيتها لموسم الحج المقبل، عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التنظيمية واللوجستية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، وضمان أدائهم المناسك في بيئة منظمة وآمنة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وحملات الحج والعمرة المعتمدة في الدولة.

تحديث الخدمات

وأكدت الهيئة، عبر منشور لها أمس، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها تعمل باستمرار على تحديث وتطوير آليات تقديمها للخدمات عبر موقعها وتطبيقها الذكي، مشيرة إلى أنها وفرت عبر تلك القنوات خدمات إصدار الموافقات الرسمية لحملات الحج والعمرة.

والتي تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات، من بينها تجديد تراخيص الحملات، وتغيير الأسماء التجارية، وإضافة أنشطة جديدة مرتبطة بالحج، إلى جانب فتح فروع جديدة أو التنازل عنها ونقل ملكيتها، وصولاً إلى إلغاء التراخيص عند الحاجة، وذلك وفق أطر تنظيمية دقيقة، تضمن جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأوضحت الهيئة أنها توفر باقة متكاملة، تغطي مختلف احتياجات الحجاج، منذ لحظة التسجيل وحتى العودة إلى أرض الوطن، حيث تشمل هذه الباقة خدمات تسجيل الحجاج، وترتيبات السكن في الأراضي المقدسة، وتأمين وسائل النقل، إضافة إلى توفير الوجبات وخدمات الإعاشة، فضلاً عن الإشراف الديني والإداري، والمتابعة الصحية والتنظيمية طوال رحلة الحج.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمات يتم تنفيذها بالتعاون مع حملات الحج والعمرة المرخصة والمعتمدة في الدولة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعزز من تجربة الحجاج، ويحقق لهم الطمأنينة خلال أداء المناسك.

كما لفتت إلى أنها وفرت عبر قنواتها خدمة إصدار الموافقات الخاصة بمزاولة نشاط العمرة، والتي تتيح للمواطنين الحصول على التراخيص الرسمية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يضمن الامتثال للأنظمة المعمول بها، ويعزز من تنظيم هذا القطاع الحيوي.