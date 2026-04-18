وزارة الخارجية: 90 % اختصار زمن تقديم الخدمة للعملاء

كشفت وزارة الخارجية أمس عن تحقيقها نجاحاً بأرقام تعكس مستوى الأداء المتقدم، والتزامها بتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة المتميزة بالكفاءة والسرعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تجربة العملاء، مشيرة.

بأن هذه النتائج تعكس التزاماً مستمراً بالتحسين المستمر، محولة الرؤية إلى نتائج ملموسة، تعزز جودة الخدمة وفقاً لمعيار 7 نجوم.

وبينت الوزارة أن الإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي 2025، تأتي نتيجة لتكامل حكومي فعّال مع 19 جهة مختلفة، عبر ربط إلكتروني متطور أسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد القنوات، ما عزز كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.

وفي سياق تحسين تجربة المتعاملين، نجحت الوزارة في إعادة هندسة الإجراءات بشكل جذري، أسفر عن اختصار زمن تقديم الخدمة بنسبة تصل إلى 90 %، حيث بات إنجاز بعض المعاملات لا يستغرق أكثر من 6 دقائق فقط، مقارنة بـ6 أيام عمل سابقاً.

وقالت إنه وفي إطار مساعيها المستمرة لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.

واصلت الوزارة خلال العام الماضي، تحقيق إنجازات نوعية في تقديم خدمات متطورة وحديثة ترتكز على الابتكار والكفاءة وسرعة الإنجاز، بما يعكس رؤية الدولة في التحول نحو حكومة ذكية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

كما تم تقليص عدد القنوات المستخدمة لتقديم الخدمة من قناتين إلى قناة إلكترونية واحدة، إلى جانب تبسيط الإجراءات من ثلاثة إلى إجراء واحد فقط، الأمر الذي يعكس التحول الذكي نحو خدمات أكثر سلاسة ومرونة.

وتؤكد هذه النتائج الأثر الملموس الذي حققته الوزارة على مستوى رضا المتعاملين، حيث سجلت نسبة رضا بلغت 90 % خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة في تعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات حكومية استباقية تلبي احتياجاتهم بكفاءة عالية.

وأكدت وزارة الخارجية التزامها الراسخ بمواصلة تطوير منظومة خدماتها، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتقديم الخدمات، بما يسهم في تحقيق تجربة متعاملين استثنائية تعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الحكومي.

ابتعاث

وفي جانب متصل، تواصل الوزارة جهودها في الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث أعلنت عن عودة برنامج البعثات الدراسية بدورة جديدة.

بهدف استقطاب وتأهيل نخبة من الشباب الإماراتي عبر مسارات أكاديمية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية، وتسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الدولية.

ومن المقرر فتح باب التسجيل في البرنامج اعتباراً من الأول من مايو المقبل ولمدة شهر، في خطوة تعكس حرص الوزارة على بناء قدرات بشرية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزز حضور الإمارات على الساحة العالمية.

وتجسد هذه المبادرات رؤية وزارة الخارجية في التحول نحو نموذج حكومي متكامل، قائم على الابتكار والاستدامة، ويضع المتعامل في صدارة الأولويات، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.