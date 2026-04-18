شرطة رأس الخيمة تناقش تحديات أمهات أصحاب الهمم

في إطار توجهات إمارة رأس الخيمة لتعزيز منظومة الأمان المجتمعي وترسيخ جاهزية المجتمع لمواجهة الأزمات، نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع.

ملتقى متخصصاً ناقش التحديات التي تواجه أمهات أصحاب الهمم، مسلطاً الضوء على دور الأسرة كشريك أساسي في حماية هذه الفئة وضمان استقرارها خلال الظروف الطارئة.

وجاء تنظيم الملتقى ضمن برنامج «مجالس عام الأسرة» تحت شعار «أسرة اليوم.. مستقبل الغد».

حيث استضاف مجلس أولياء الأمور ملتقى «الأمان المجتمعي في الأزمات» في مقر جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بحضور الرائد موزة راشد الخابوري، مدير فرع البرامج المجتمعية، إلى جانب نخبة من ضباط الشرطة، ومشاركة ممثلين عن مركز رأس الخيمة للتوحد، وطلبة من المدارس والجامعات، وأصحاب الهمم.

وناقش الملتقى عدداً من المحاور الحيوية المرتبطة بحماية أصحاب الهمم خلال الأزمات، مستعرضاً آليات الدعم الواجب تقديمها، وسبل التعامل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، بما يعزز من مستوى الأمان المجتمعي، ويضمن استجابة فعالة تراعي خصوصية هذه الفئة.

كما استعرض المشاركون الأدوار التكاملية لمختلف الجهات المعنية وقت الأزمات.

وفي مقدمتها دور الشرطة والأمن المجتمعي، مع التأكيد على أهمية الوقاية والاستعداد المسبق كركيزة أساسية لحماية أصحاب الهمم، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية وأفراد المجتمع.

وسلط الملتقى الضوء بشكل خاص على دور الأمهات باعتبارهن خط الدفاع الأول داخل الأسرة.

حيث خُصصت جلسة حوارية لاستعراض تجارب واقعية لأمهات أصحاب الهمم، ناقشن خلالها أبرز التحديات اليومية التي يواجهنها، إلى جانب تبادل قصص النجاح في التعامل مع المخاطر المحتملة خلال الأزمات، بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي وتبادل الخبرات.

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود شرطة رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين الأسر من التعامل بكفاءة مع الأزمات، بما يدعم استدامة الأمن والاستقرار، ويعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم.