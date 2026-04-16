3.2 ملايين درهم من «الشؤون الإسلامية» لدعم المسلمين الجدد في 2025

تواصل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة جهودها الرامية إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز منظومة العمل الإنساني، عبر برامج نوعية تستهدف الفئات المستحقة، وفي مقدمتها فئة المسلمين الجدد، التي تحظى باهتمام خاص، ضمن مشاريع الزكاة، التي تنفذها الهيئة على مدار العام.

وكشفت الهيئة عن تقديمها دعماً مالياً بلغ إجماليه 3 ملايين و240 ألف درهم خلال عام 2025، استفادت منه 648 أسرة من المسلمين الجدد، في إطار مشروع مخصص لهذه الفئة، يهدف إلى تمكينهم من الاستقرار المعيشي، وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، بما يعكس الصورة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات.

ويأتي هذا الدعم ضمن مصارف الزكاة الشرعية، التي توليها الهيئة أولوية، حيث تندرج فئة المسلمين الجدد ضمن الفئات المستحقة، نظراً لاحتياجاتهم الخاصة في بداية حياتهم الجديدة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، الأمر الذي يجعل من هذا المشروع إحدى المبادرات الحيوية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار لهذه الشريحة المهمة.

وتوزعت المساعدات التي قدمتها الهيئة على مدار أشهر العام، وفق خطة مدروسة تراعي احتياجات الأسر المستفيدة، حيث شهد شهر يناير تقديم 265 ألف درهم، استفادت منها 53 أسرة، فيما تم في فبراير صرف 340 ألف درهم لصالح 68 أسرة، تلاه شهر مارس بتقديم 275 ألف درهم لـ55 أسرة.

وفي أبريل بلغ حجم المساعدات 265 ألف درهم، استفادت منها 73 أسرة، بينما شهد مايو تقديم 315 ألف درهم لـ63 أسرة، وفي يونيو تم توزيع 270 ألف درهم على 54 أسرة، في حين انخفضت قيمة الدعم خلال يوليو إلى 150 ألف درهم، استفادت منها 30 أسرة.

وسجل شهر أغسطس أعلى قيمة للمساعدات خلال العام، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه 495 ألف درهم، استفادت منها 99 أسرة، ما يعكس زيادة الاحتياجات خلال هذه الفترة، وحرص الهيئة على تلبيتها بشكل فاعل، وفي سبتمبر تم توزيع 170 ألف درهم على 34 أسرة، بينما شهد أكتوبر تقديم 65 ألف درهم لـ13 أسرة.

أما في نوفمبر فقد بلغ حجم الدعم 180 ألف درهم، استفادت منه 36 أسرة، واختتم العام في ديسمبر بتقديم 350 ألف درهم، استفادت منها 70 أسرة، في تأكيد على استمرارية الدعم وتكثيفه مع نهاية العام. وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود، التي تبذلها الهيئة في إدارة أموال الزكاة وتوجيهها إلى مستحقيها، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.