الفجيرة.. يوم مفتوح للتوظيف غداً

تنظم دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، بالتعاون مع برنامج "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية، وذلك في فندق البحر بالفجيرة بقاعة الإمارات.

ويهدف اليوم المفتوح إلى إتاحة فرص وظيفية مباشرة لمواطني ومواطنات إمارة الفجيرة، من خلال ربطهم بعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والاطلاع على الشواغر المتاحة في مختلف التخصصات، وإجراء المقابلات الوظيفية في بيئة مهنية تفاعلية.

ويشهد الحدث مشاركة واسعة من جهات اتحادية ومحلية وشركات وطنية وخاصة تمثل قطاعات متعددة، تشمل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والمصرفية والتأمين، إلى جانب المؤسسات الداعمة للأعمال وريادة الأعمال.

ويتضمن اليوم المفتوح فرصاً وظيفية في تخصصات متنوعة، من بينها الإدارة وإدارة الأعمال، الإدارة اللوجستية، و الهندسة بمختلف فروعها، وتقنية المعلومات، والقانون، والمالية والمحاسبة، والأمن السيبراني، والجودة والاستراتيجية، والتسويق، والعلاقات العامة، لى جانب شواغر إدارية وأمنية وعسكرية، ووظائف لحملة الثانوية العامة.

ودعت دائرة الموارد البشرية الراغبين في المشاركة إلى إحضار نسخة من السيرة الذاتية وبطاقة الهوية الإماراتية، مع التأكيد على ضرورة التسجيل المسبق في منصة التوظيف التابعة لدائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم المفتوح في إطار جهود دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لدعم سياسات التوطين وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المواطنين وتهيئة فرص عمل نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات