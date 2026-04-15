90 % إنجازاً في تسوية أراضي الشنوف بالشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع تسوية الأراضي بعدد من المناطق في الإمارة مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في الشنوف 1 و2 و3 بلغت نحو 90 %، فيما وصلت إلى 25 % في الشنوف 4 و5 و6.

ضمن جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية المواقع للمشاريع المستقبلية.خطةوأكد الهندس فيصل الملا، مدير إدارة الخدمات العامة في البلدية، أن الأعمال تسير وفق خطة زمنية مدروسة وبوتيرة متسارعة، مشيراً إلى تسخير كافة الإمكانات الفنية والآليات الحديثة لضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن البلدية تستهدف استكمال كافة أعمال التسوية خلال الربع الأول من العام المقبل، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة، ويسهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات المجتمع.