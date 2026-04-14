تطوير مروري لمواقع عبور المشاة في الفجيرة

وأشار العميد صالح إلى أنه تم بالفعل إجراء تعديلات على عدد من مسارات عبور المشاة التي تبين حاجتها للتعديل، ومن ضمنها المسارات القريبة من جامع الشيخ زايد بالفجيرة، مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسات ميدانية متخصصة هدفت إلى رفع مستوى الأمان وتقليل المخاطر المرورية المحتملة.
كما بين الظنحاني أن العمل جارٍ خلال الفترة المقبلة على إجراء التعديلات اللازمة في عدد من خطوط ومسارات المشاة، ومن ضمنها محيط دوار الدلة، وذلك ضمن خطة تطوير مروري شاملة تهدف إلى تعزيز الانسيابية، وتحقيق أعلى درجات السلامة للمشاة والسائقين على حد سواء.
وذلك في إطار حرصها على تعزيز ثقافة السلامة المرورية، والتعامل الإيجابي مع الملاحظات الميدانية، من خلال خطة مدروسة تراعي طبيعة الحركة المرورية واحتياجات مستخدمي الطريق. ولفت إلى أن السلامة المرورية تحظى باهتمام بالغ من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لحماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وبما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة وتحسين بيئة الطرق لجميع مستخدميها، وفي هذا الإطار، تبرز مراجعة وتنظيم مواقع عبور المشاة، لا سيما في محيط الدوارات المرورية، كأحد الجوانب الحيوية التي تخضع لتقييم مستمر وفق أعلى معايير السلامة المرورية المعتمدة.