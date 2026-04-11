الإمارات تتوشح بالعَلَم راية عزها ورمز وحدتها

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، إلى رفع علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني.

توشحت المنازل والمؤسسات والمباني في الإمارات بألوان العَلَم الإماراتي في مشهد وطني مهيب يعكس عمق الانتماء وصدق الولاء المجتمعي الإماراتي من مواطنين ومقيمين، تعبيراً عن الفخر بالوطن، وتجديداً للولاء والانتماء.

وترسيخاً لقيم الوحدة التي قامت عليها مسيرة الدولة، لترتفع راية المجد خفاقة فوق البيوت والمؤسسات، شاهدة على وحدة وطن وتلاحم شعبه في مختلف الظروف.

وتعكس هذه الاستجابة المجتمعية وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته رمز هويته وعزه، والحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، في مشهد يترجم ولاءهم وانتماءهم، ويجسد تعاضد الشعب للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويأتي رفع العَلَم تعبيراً عن المحبة والتقدير والإخلاص للإمارات، وترجمت هذه الاستجابة مشاعر الفخر والعزة بالاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أفراد المجتمع الإماراتي، الذي تحصنه قيم التسامح والسلام والإخاء.

وتحمل دعوة سموه دلالات عميقة، فهي تأتي امتداداً لنهج قيادي راسخ أرساه الآباء المؤسسون واليوم، تتجدد هذه القيم في التفاف الشعب حول قيادته، معبّراً عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي تحققت على مختلف الصعد، وعن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد، وتتجدد معاني الفخر بالقيادة الرشيدة في ظل هذه الأجواء الوطنية.

وعكست المشاهد المنتشرة في الاستجابة المجتمعية لدعوة سموه روح التضامن المجتمعي، التي لم تفرق بين مواطن ومقيم، بل كانت دعوة جمعت الجميع تحت راية واحدة، في صورة حضارية تعكس النموذج الإماراتي الفريد في التعايش والتلاحم.

وحرص المقيمون، من مختلف الجنسيات، على المشاركة في هذا المشهد الوطني، تعبيراً عن امتنانهم لوطن احتضنهم ومنحهم فرص العيش الكريم، وتم توثيق هذه المشاهد الوطنية عبر منصات «البيان» الرقمية بصور ومقاطع توثق هذه اللحظات، لتتحول إلى رسالة بصرية وطنية تعكس تلاحم المجتمع الإماراتي .