إقبال المواطنين والمقيمين على منافذ البيع لاقتناء علم الوطن

شهدت منافذ البيع الكبرى والصغرى في مختلف إمارات الدولة إقبالاً واسعاً ولافتاً من المواطنين والمقيمين على شراء أعلام الدولة، وذلك تفاعلاً مع الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة فوق المنازل والمؤسسات والمباني، تعبيراً عن الفخر بالوطن، وتجديداً للولاء والانتماء، وترسيخاً لقيم الوحدة التي قامت عليها مسيرة الدولة.

ورصدت «البيان» حركة الأسواق والجمعيات التعاونية والمتاجر المحلية منذ الساعات الأولى من صدور دعوة سموه، حيث سجلت حركة شراء نشطة وغير مسبوقة للأعلام بمختلف الأحجام، سواء المخصصة للمنازل أو السيارات أو واجهات المباني التجارية والمؤسسات، في مشهد عكس حالة من التفاعل الوطني الواسع بين أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأكد عاملون في قطاع التجزئة أن بعض المنافذ سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الأعلام تجاوز المعدلات المعتادة، ما دفعها إلى تعزيز المخزون وإعادة ترتيب أماكن العرض في الواجهات الرئيسية.

محمد مجدي

وقال محمد مجدي، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات، إن الجمعية شهدت إقبالاً كبيراً من المتسوقين فور الإعلان عن الدعوة، مشيراً إلى أن الفروع المختلفة استقبلت أعداداً متزايدة من الأسر المواطنة والمقيمين. وأوضح مجدي أن فرق المشتريات والتوريد تحركت بشكل فوري لزيادة الكميات المتوافرة في جميع الفروع، وضمان عدم نفاد المخزون.

وأضاف أن الإقبال لم يقتصر على علم واحد لكل أسرة، بل إن عدداً كبيراً من المتسوقين حرصوا على شراء أكثر من قطعة، لاستخدامها في المنزل والسيارة وأماكن العمل.

أيوب عبدالله

من جانبه، قال أيوب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لجمعية عجمان التعاونية، إن فروع الجمعية شهدت منذ صباح الأمس حركة نشطة في مبيعات الأعلام والمنتجات المرتبطة بالهوية الوطنية.

وأوضح أن الجمعية سارعت إلى تخصيص واجهات رئيسية لعرض الأعلام بمختلف الأحجام، إلى جانب طرح عروض خاصة لتشجيع الجميع على المشاركة.

وأضاف أن الإقبال لم يقتصر على الأفراد فقط، بل شمل أيضاً مؤسسات تجارية ومحال خاصة سارعت إلى شراء الأعلام لتزيين واجهاتها. ورصدت «البيان» في جولة ميدانية بعدد من المنافذ التجارية في دبي وعجمان والشارقة، تزايداً ملحوظاً في الإقبال على شراء الأعلام.

ويؤكد المشهد الذي تشهده الأسواق ومنافذ البيع أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجدت صدى واسعاً في المجتمع، لترسم صورة وطنية ملهمة تتزين فيها المنازل والمؤسسات براية الإمارات.