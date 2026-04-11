«الكراني» و«الطارش» خدمات عقارية متنقلة تعزز راحة كبار المواطنين وأصحاب الهمم

لم يعد الوصول إلى الخدمات العقارية يتطلب عناء التنقل أو حتى الانتظار، فبلمسة تصل الخدمة إلى حيث يكون كبار المواطنين وأصحاب الهمم، حاملة معها الراحة والاهتمام.

هنا، لا تكون المعاملة مجرد إجراء، بل تجربة مصممة بعناية تراعي احتياجاتهم وتمنحهم شعوراً بالطمأنينة والاستقلالية.

وتجسد خدمتا «الكراني» و«الطارش» هذا التوجه، من خلال وحدات متنقلة مجهزة بالكامل، تقدم باقة متكاملة من الخدمات العقارية في مواقع تواجد المستفيدين، سواء في منازلهم أو مقارهم، بما يلغي الحاجة إلى التنقل أو زيارة مراكز الخدمة.

وقد صممت هذه الوحدات لتوفير تجربة مريحة وسلسة، تضع احتياجات هذه الفئات في صدارة الأولويات، وتضمن حصولهم على خدمات عالية الجودة بكفاءة ومرونة.

ويحمل برنامج «بروة» بعداً تراثياً وإنسانياً، إذ يستمد اسمه من المفهوم الشعبي المحلي الذي يشير إلى وثيقة ملكية العقار أو الصك، والتي كانت تحفظ قديماً بعناية في أنابيب معدنية (التنك) داخل «التجوري» وهو صندوق يحفظ فيه الأشياء الثمينة، حفاظاً على أهميتها.

ويجسد البرنامج هذا المعنى من خلال حرصه على حماية حقوق الملكية وتبسيط إدارتها بأساليب حديثة وآمنة.

استقرار مالي

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أن «بروة» ليس مجرد برنامج خدمي، بل هو التزام استراتيجي يعكس رؤيتها في تقديم حلول عقارية مبتكرة تسهم في استدامة الأملاك، وتعزز الاستقرار المالي للمستفيدين، وتوفر لهم راحة البال عبر تسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.

ويركز البرنامج على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها تقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم في جميع مراحل تعاملهم العقاري، بما يعزز شعورهم بالاهتمام والدعم في كل خطوة. كما يسهم في دعم استقلاليتهم من خلال تسهيل إدارة ممتلكاتهم باستخدام أحدث التقنيات.

ويهدف البرنامج كذلك إلى ضمان استدامة دخلهم المالي عبر إدارة ذكية ومستدامة للأصول العقارية، بما يعزز فرص الاستثمار الآمن ويؤمّن مستقبلهم، إضافة إلى ذلك، يحرص على تقديم خدمات بمعايير عالمية واحترافية عالية، تعكس ريادة دبي في القطاع العقاري.

خدمات شاملة

كما يعزز «بروة» التعاون مع القطاعين الخاص والحكومي من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في تقديم خدمات متكاملة وشاملة، تجمع بين الجوانب العقارية والاجتماعية، بما يخدم هذه الفئات على نحو أفضل.

ويرتكز «بروة» على عدة محاور رئيسية، من أبرزها محور الخدمات المتنقلة والميدانية، الذي يُعد ركيزة أساسية في تقديم الخدمات مباشرة إلى المستفيدين، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والمرونة.

وتؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال هذه المبادرة التزامها المستمر بتطوير منظومة الخدمات العقارية، وترسيخ نهج إنساني يضع سعادة المتعاملين ورفاههم في صدارة أولوياتها، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع مستدام ومترابط.