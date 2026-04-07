«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 5 مناقصات

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تضم صيانة وتطوير مباني وإضافات، وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم على هذه المناقصات 22 الشهر الجاري.

وتفصيلاً تشمل المناقصات: إنجاز أعمال مشروع صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية شاملة لجميع الأعمال الاعتيادية والتخصصية ذات الطابع الأمني للمنشآت الشرطية في كل من إمارة أم القيوين وعجمان والشارقة.

كما تشمل المناقصات صيانة وإضافات مظلات وإغلاق وتسقيف الساحات الداخلية وإضافة سور مدرسة البريرات للحلقة الثانية بنين - في رأس الخيمة، كذلك مناقصة إضافة لمدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين.