نظام تفتيش ذكي للرقابة الميدانية في الشارقة

أطلقت بلدية مدينة الشارقة نظام التفتيش الذكي، كمنصة متكاملة تعيد صياغة آليات الرقابة الميدانية، وترتقي بكفاءة الأداء وجودة الإجراءات.

يأتي النظام ليمنح المفتشين الميدانيين ورؤساء شعب التفتيش أدوات رقمية متقدمة تتيح تنفيذ عمليات التفتيش بدقة وسرعة، عبر متابعة التزام المنشآت بمختلف اشتراطات العمل المعمول بها في الإمارة، بما يشمل معايير النظافة والتخزين وسلامة المعدات.

ويعزز النظام من شمولية عمليات التفتيش، من خلال التحقق من تطبيق معايير السلامة المهنية داخل المنشآت ومحيطها، بما يسهم في حماية العاملين وضمان بيئة تشغيل آمنة ومتوافقة مع الأنظمة.

وأكدت الدكتورة جواهر الشحي، مدير إدارة تقنية المعلومات، أن إطلاق النظام يجسد رؤية البلدية في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات، مشيرة إلى أن أتمتة الإجراءات تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتبسيط مسارات العمل.

وأوضحت أن النظام يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشكل مباشر عند رصد المخالفات، مع إصدار التنبيهات الفورية، ومتابعة التزام المنشآت بتنفيذ الإجراءات التصحيحية، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة المتابعة.

وأضافت أن النظام يدعم إدارة البيانات والاتصالات المرتبطة بعمليات التفتيش لحظياً، ما يرفع من كفاءة اتخاذ القرار، ويضمن مستوى عالياً من الشفافية في مختلف مراحل العمل الميداني.