شرطة الشارقة تدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها الإمارة، مؤكدة أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق. وأوضحت الشرطة، في تنبيه نشرته عبر منصاتها، ضرورة ترك مسافات أمان كافية بين المركبات، وتخفيف السرعات بما يتناسب مع حالة الطريق.

إضافة إلى التعامل بحذر مع الطرق المبتلة التي قد تشهد انزلاقات مفاجئة. كما شددت على أهمية تجنب الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود، لما تشكله من خطورة خلال فترات الأمطار، داعية السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية.