أمطار غزيرة تعم الفجيرة وفرق الطوارئ تتدخل فورياً لاستعادة الحركة المرورية

شهدت إمارة الفجيرة، ظهر أمس، هطول أمطار غزيرة أضفت أجواءً من البهجة والانتعاش على نفوس الأهالي، واستمرت الأمطار لفترة وجيزة، لكنها شديدة الغزارة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وعلى إثر ذلك سارعت فرق بلدية الفجيرة إلى التدخل الفوري لمعالجة تجمعات المياه، من خلال تشغيل المضخات وتحريك التناكر والمركبات المخصصة للسحب، ما أسهم في إعادة الحركة المرورية والحياة اليومية إلى طبيعتها في وقت قياسي.

وأوضح المهندس محمد الأفخم، مدير البلدية، أن الفرق الميدانية تعاملت بسرعة مع جميع البلاغات الواردة حول ارتفاع منسوب المياه، وفق خطط طوارئ معدّة مسبقاً للتعامل مع الحالات المطرية، مؤكداً جاهزية الفرق على مدار الساعة للتدخل الفوري في أي مستجدات محتملة.

وأضاف الأفخم أن الجهود الميدانية تمت بتنسيق وتعاون كامل بين مختلف الجهات المعنية في الإمارة، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة الفجيرة والدفاع المدني ودائرة الأشغال العامة.

إضافة إلى دعم الجهات الخاصة الذي عزز سرعة سحب المياه ومنع تفاقم تجمعاتها. وأشار إلى أن هطول الأمطار المتقطع أسهم في تمكين الفرق من السيطرة على التجمعات المائية بسرعة وكفاءة، وضمان راحة وسلامة السكان.

ودعا مدير بلدية الفجيرة الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات مياه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكداً حرص البلدية وجميع الشركاء على استمرار الحياة اليومية بسلاسة وسط الأجواء الماطرة.