رأس الخيمة.. يومان من الأمطار وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان السلامة

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي، تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، ما أدى إلى تنشيط جريان الأودية والشلالات في المناطق الجبلية.

لا سيما في وادي غليلة وشعم، مسجلة مشهداً طبيعياً استثنائياً يعكس وفرة الأمطار وروعة التضاريس الجبلية في الإمارة، وسط استمرار تغطية السماء بالسحب الكثيفة، ما يرجّح استمرار الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت دائرة الخدمات العامة في الإمارة أن فرق الطوارئ نشطت في مختلف مناطق الإمارة، مدعومة بالمعدات والآليات والتناكر المتخصصة، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه في الطرق والأحياء السكنية.

والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة السكان. وأضافت الدائرة أن منظومة الاستجابة تعمل بمرونة وكفاءة عالية على مدار الساعة، مع متابعة لحظية لتطورات الطقس عبر غرفة العمليات، لضمان التدخل الفوري في الحالات الطارئة والحد من تأثيرات الأمطار على البنية التحتية.

وأكد العميد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب، المتحدث الرسمي لفريق الطوارئ والأزمات والكوارث، ضرورة التزام السائقين بالقوانين المرورية وترك مسافات أمان كافية، مع تجنب الاقتراب من مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه. و

أضاف أن شرطة رأس الخيمة كثّفت انتشار الدوريات المرورية في المواقع الاستراتيجية، لا سيما عند مداخل ومخارج الأودية الجبلية، لمنع عبور المركبات في مسارات السيول.

وتقديم الدعم للسائقين والمقيمين، مع تفعيل غرفة العمليات لاستقبال البلاغات على مدار الساعة عبر الرقم 999 للحالات الطارئة و901 للحالات غير الطارئة.

وأشار إلى أن تعاون الجهات الميدانية والشركاء الاستراتيجيين أسهم في تعزيز مستويات السلامة العامة، فيما يشكل المشهد الطبيعي للشلالات المتدفقة في وادي غليلة مثالاً حياً على جمال الطبيعة الإماراتية وسط الظروف الجوية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة لتقليل المخاطر المحتملة خلال هذه الفترة.