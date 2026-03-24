1200 كادر و320 صهريجاً ومضخة لضمان سرعة الاستجابة بالشارقة

متابعة - عائشة الكعبي وموفق محمد وريد السويدي وأحمد أبوالفتوح

كثفت فرق العمل في الجهات المعنية بمختلف مناطق الدولة جهودها للتعامل مع الحالة الجوية.

حيث تم تفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، ودعت الشرطة إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة وتجنب ارتياد الأودية والمناطق الجبلية والبحرية.

وشهدت إمارة أبوظبي هطول أمطار مختلفة الشدة مصحوبة ببرق ورياح قوية وانخفاض في الرؤية، شملت كلاً من مدينة أبوظبي والعين والسلع وليوا والرويس والوثبة والقوع ورزين وتييد، وصولاً إلى جنوب الدولة في كل من جيسورة ومخيرز.

وأصدرت العديد من الهيئات الحكومية إرشادات السلامة العامة، إذ حثت شرطة أبوظبي سائقي السيارات على تجنب المشتتات أثناء القيادة، والحفاظ على مسافات آمنة.

والامتناع عن الفرملة المفاجئة أو المناورات الحادة أثناء هطول الأمطار، مطالبة السائقين بالتوقف بأمان إذا انخفضت الرؤية بشكل كبير.

وشددت الشرطة على أهمية التحقق من أحوال الطقس قبل السفر، والالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً عند تفعيل أنظمة السرعة المتغيرة، وتجنب السلوكيات الخطرة مثل الانجراف أو القيادة عبر المناطق المغمورة بالمياه.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي قائدي دراجات التوصيل إلى ضرورة الالتزام بوقف تنقل وتقديم خدمات التوصيل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.

مؤكدة اهتمامها بتعزيز التوعية والتنبيه المبكر لضمان سلامة قائدي الدراجات النارية «دراجات التوصيل» ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

فرق ومعدات

وأكدت دائرة البلديات والنقل جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة في إمارة أبوظبي، والمستمرة حتى 27 مارس 2026، من خلال تفعيل مكاتب عمليات الطوارئ وتوفير فِرَق ومعدات متخصصة لضمان سلامة المجتمع واستمرارية توفر الخدمات دون انقطاع.

كما رفعت بلدية مدينة العين جاهزيتها لمواجهة الحالة الجوية لحماية المجتمع والممتلكات، وضمان السلامة للجميع، وشملت الاستعدادات تفعيل مراكز عمليات الطوارئ للتعامل مع جميع البلاغات الواردة على مدار الساعة.

وتجهيز المعدات الثقيلة وتوزيعها بشكل استراتيجي على المواقع الحيوية والحرجة، وتنظيم جولات تفتيشية للتأكد من كفاءة عمل جميع منافذ تصريف المياه، والتحقق من سلامة السواتر الترابية على جوانب الأودية.

إضافة إلى تركيب شاشات إلكترونية تحذيرية لتنبيه السائقين بإغلاق النفق وتوجيههم إلى مسارات بديلة في حال ارتفاع منسوب المياه، وخفض منسوب المياه في بحيرات منطقة جبل جفيت وعين الفايضة.

وأشارت بلدية مدينة العين، عبر حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى إجراءات السلامة في مواقع البناء والإنشاء أثناء التقلبات الجوية.

وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع، وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.

فيما عملت بلدية منطقة الظفرة على رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية، من خلال تجهيز الفرق والمعدات لضمان التعامل الفعال مع مختلف الظروف الجوية.

وذلك بوضع خطط استباقية، وتكثيف جهودها الميدانية لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المجتمع.

كفاءة الأداء

وكشفت بلدية مدينة الشارقة عن استعداداتها الكاملة وجاهزية فرق عملها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، وما يصاحبها من أمطار الخير.

مؤكدة اعتماد خطط استباقية شاملة تضمن كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ في جميع مناطق المدينة.

وأوضحت البلدية أن اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بالتعاون مع اللجان الميدانية التابعة لها، وضعت منظومة عمل متكاملة ترتكز على التنسيق الفوري والتدخل السريع، بما يعزز من انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة السكان والممتلكات.

وخصصت البلدية كادراً ميدانياً متكاملاً يضم 1200 موظف من مهندسين وفنيين ومراقبين وفرق مساندة، يعملون ضمن منظومة موحدة للتعامل مع الحالة الجوية بكفاءة واحترافية عالية.

كما وفرت 180 صهريجاً و140 مضخة ذات قدرة سحب عالية، إلى جانب 6 مركبات سد حديثة ومتطورة، و20 آلية لقطر المركبات المتعطلة، فضلاً عن إنشاء 67 حوضاً لتجميع مياه الأمطار فور سحبها من الشوارع والطرق.

وأكدت البلدية رفع جاهزية مركز الاتصال على الرقم 993، لاستقبال بلاغات وملاحظات الجمهور على مدار الساعة، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة خلال الظروف الجوية.

وأعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق جميع حدائق المدينة بشكل فوري، وذلك نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع، على أن يستمر الإغلاق إلى حين تحسّن الحالة الجوية واستقرارها.

وأكدت البلدية أنها تتطلع إلى استقبال الزوار مجدداً فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها، داعية الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة العامة.

وفي السياق ذاته، تقرر إغلاق جميع مراكز اللياقة الطبية في الشارقة، أمس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل التقلبات الجوية، وأشارت البلدية إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بإعادة فتح الحدائق واستئناف العمل في المراكز عبر القنوات الرسمية.

جريان الأودية

وعمّت الفرحة أرجاء إمارة الفجيرة مع هطول أمطار الخير والرحمة التي شهدتها الإمارة، وأسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، وبثّت مشاعر التفاؤل بين الأهالي والمزارعين الذين استبشروا بموسم زراعي واعد وحصاد وفير.

وشهدت الإمارة هطول أمطار شديدة الغزارة ضمن حالة جوية اتسمت ببرق كثيف ورعود قوية، أسهمت في ارتواء المزارع والأراضي والجبال، فيما اندفعت المياه من أعالي الجبال عبر الشعاب والمنحدرات، مكونة شلالات طبيعية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان عدد من الأودية بقوة، من بينها وادي السيجي ووادي الطويين ووادي حام، الذي يُعد من الأودية الكبيرة في الإمارة، لتدفق مياه السيول عبر مجراه، ما أسهم في انتعاش المزارع الممتدة على طول مساره وارتواء الأراضي الزراعية.

كما شهدت منطقة السيجي تساقط حبات من البرد، ما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وفي هذا الإطار، سارعت بلدية الفجيرة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تنفيذ خطتها للطوارئ، حيث كثفت فرقها الميدانية جهودها في سحب مياه الأمطار من الأحياء السكنية والمناطق المنخفضة عبر تشغيل المضخات وتوزيع معدات الشفط وتحريك آليات سحب المياه، لضمان تصريفها والحفاظ على انسيابية الحركة واستمرارية الخدمات.

وأكدت البلدية جاهزية فرقها للعمل على مدار الساعة ومتابعة تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة السكان والممتلكات.

ودعت شرطة الفجيرة السائقين إلى القيادة بهدوء وحذر أثناء هطول الأمطار، وخفض السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الاقتراب من الأودية والسدود ومجاري السيول أو محاولة عبورها، حفاظاً على السلامة العامة.

كما حثت الشرطة مستخدمي الطرق على تجنب التوقف في أماكن تجمع المياه والابتعاد عن المناطق الجبلية خلال ذروة الأمطار، داعية إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية إلى حين استقرار الحالة الجوية، متمنية السلامة للجميع.

وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت مختلف مناطق الإمارة، فيما تركزت غزارتها في المناطق الجنوبية.

حيث جرت الأودية والشعاب الجبلية، والتي تركزت بالمناطق الجنوبية، ولا تزال السحب الكثيفة تغطي سماء الإمارة بما يبشر بهطول المزيد من أمطار الخير.

وكشفت لجنة طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة عن جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع.

مؤكدة وصول نسبة جاهزية أصول تصريف مياه الأمطار إلى 100%، في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة المجتمع.

وأوضحت اللجنة أنها وفرت منظومة متكاملة من المعدات والآليات بلغ إجماليها 340 معدة خفيفة وثقيلة، تشمل 157 صهريج مياه، و91 مضخة متنقلة وثابتة.

إضافة إلى 92 من مختلف المعدات والآليات الداعمة، بما يعزز القدرة التشغيلية على التعامل السريع مع تجمعات المياه في مختلف مناطق الإمارة.

وأضافت: تم تجهيز 32 فريقاً ميدانياً يضم 548 موظفاً من المهندسين والفنيين والمشرفين والعمال والسائقين، حيث جرى توزيعهم وفق خطة مدروسة تضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

كما تم تحديد 12 موقعاً استراتيجياً لتمركز الفرق الميدانية على مستوى الإمارة، بما يسهم في تقليص زمن الاستجابة ورفع كفاءة التدخل السريع، خصوصاً في المناطق المنخفضة والأحياء السكنية الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأكدت الدائرة، أنها تعمل وفق خطة طوارئ شاملة لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة، حيث تم رفع مستوى الجاهزية إلى الحد الأقصى، مع نشر الفرق والآليات في مختلف المناطق، وتشغيل أنظمة الضخ، وتوفير معدات شفط وسحب المياه، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضافت أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة، مع متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد.

مشددة على جاهزيتها الكاملة للتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد من الجمهور، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

340

معدة خفيفة وثقيلة تدعم الجاهزية الكاملة في رأس الخيمة

الفرق الميدانية بالفجيرة تكثف جهودها لسحب مياه الأمطار من الأحياء والمناطق المنخفضة