33.3 مليوناً إيرادات الأوقاف العقاريةفي الدولة عن 2025

سجلت الأوقاف العقارية التي تديرها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بداخل دولة الإمارات أداءً مالياً متنامياً خلال عام 2025، محققة إيرادات بلغت 33 مليوناً و379 ألفاً و266 درهماً، وفق ما أظهره تقرير الإحصاءات الصادر عن الهيئة.

وتعكس هذه الأرقام تنامي دور الأوقاف العقارية كأحد الروافد الاقتصادية المستدامة التي تسهم في دعم المشاريع الخيرية والتنموية، وتعزز من منظومة العمل الوقفي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والاستدامة المالية.

وأكدت الهيئة أن الأوقاف العقارية تمثل ركيزة أساسية في دعم العديد من المبادرات المجتمعية.

، حيث يتم توجيه عوائدها لتمويل مشاريع في الهيئة في مجالات دعم الأسر المتعففة والفئات المستحقة للمساعدات ومجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في الإيرادات يأتي نتيجة تطوير آليات إدارة الأصول الوقفية، ورفع كفاءة استثمارها عبر تبني أفضل الممارسات الحديثة في إدارة العقارات، إلى جانب التوسع في تنويع المحفظة الوقفية بما يحقق عوائد مستقرة ومستدامة على المدى الطويل.