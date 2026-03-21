رفع الجاهزية في رأس الخيمة للتعامل مع الأمطار المتوقعة

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن رفع مستوى استعداداتها الميدانية للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة، عبر خطة تشغيلية متكاملة تستهدف الحد من تجمعات المياه وتعزيز سرعة الاستجابة.

وأوضحت الدائرة أنها أصدرت توجيهات بضم تناكر سحب مياه الصرف الصحي إلى منظومة العمل، وتخصيص كامل الإمكانات لدعم الفرق الميدانية، بما يعزز القدرة على التعامل الفوري مع آثار الحالة الجوية وتسريع عمليات تصريف مياه الأمطار في المواقع الحيوية.

وأشارت الدائرة إلى تجهيز 432 معدة وآلية متنوعة، تشمل 274 ماكينة ومعدة تشغيلية، و119 صهريج مياه، و39 مضخة، إضافة إلى معدات ثقيلة ومتخصصة، جرى توزيعها بشكل استباقي على قطاعات الإمارة وفق تقييمات ميدانية مستمرة للحالة الجوية، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.